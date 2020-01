Empresas e instituições podem desenvolver atividades nas escolas municipais de Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 18

Organizações sociais, instituições públicas e empresas de Cachoeiro podem cooperar com a Secretaria Municipal de Educação (Seme), desenvolvendo ações auxiliares para a formação integral dos estudantes da rede municipal de ensino.

Para isso, a Seme abriu credenciamento para projetos, que devem: incentivar práticas recreativas, esportivas ou culturais; ser desenvolvidos no turno inverso ao da escolarização regular; sejam adequados à participação de crianças e adolescentes com idade entre 4 a 16 anos; e criar oportunidades significativas de relacionamento entre os alunos, contribuindo para o exercício da cidadania, da cultura da paz e do combate à violência, ao preconceito e à discriminação.

As organizações interessadas deverão protocolar as propostas na sede da Secretaria Municipal da Fazenda (Semfa), localizada na rua Vinte e Cinco de Março, Centro, de segunda a sexta, do meio-dia às 17h.

Os projetos inscritos serão analisados pela Comissão Permanente para Avaliação de Propostas de Trabalhos, da Seme, com base nos seguintes critérios: existência de condições reais e efetivas de aprendizagem pelo educando; possibilidade de contato com saberes técnicos, culturais, literários, esportivos, artísticos, profissionais, escolarizados ou não; oportunidade de convivência com os mais variados segmentos da sociedade; e desenvolvimento de hábitos para a participação cidadã.

“Visamos a propostas que possam incentivar, ainda mais, o desenvolvimento cognitivo e de competências dos nossos alunos. Valorizamos as parcerias e convidamos as instituições para se voluntariarem com atividades que contribuirão com o crescimento intelectual e social dos estudantes”, salienta a secretária municipal de Educação, Cristina Lens.

O edital, com todas as informações e com as documentações necessárias, está disponível no site da Prefeitura de Cachoeiro – www.cachoeiro.es.gov.br/editais.

