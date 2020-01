Empresas do Sul do Espírito Santo se mobilizam para ajudar vítimas das chuvas

Por Redação - Redação 139

Após as fortes chuvas que atingiram o Sul do Espírito Santo nos últimos dias, uma corrente de solidariedade se formou. Em Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Atílio Vivácqua e demais cidades do Sul do Espírito Santo, várias empresas da região se mobilizaram, entre elas, representantes do setor de rochas ornamentais que cederam maquinários, ferramentas e mão-de-obra para ajudar na limpeza e recuperação das cidades afetadas.

O setor disponibilizou caminhões, pá-carregadeiras, carros-pipa, além de trabalhadores e ferramentas para agilizar nas atividades de atendimento primário. Além de doar alimentos, produtos de limpeza, higiene pessoal e água mineral.

Juntos, Rochativa, Sicoob Credirochas, Centrorochas e Sindirochas iniciaram uma campanha nas redes sociais, a “SOS Sul do ES”, para arrecadação de valores como forma contribuir com medidas de apoio aos afetados pelas chuvas. A campanha segue aberta! A gestão dos cursos recebidos, bem como o direcionamento segundo as prioridades e necessidades das vítimas, está sendo feita pela Rochativa, braço social do setor de rochas capixaba.

Esse auxílio tem sido fundamental para dar agilidade necessária nas etapas iniciais de atendimento depois de tudo que a região Sul do Estado sofreu. O setor informa que não é possível listar as empresas que contribuíram e continuam contribuindo nesta ação, uma vez que muitas participaram sem mesmo fazer questão de divulgar sua participação, num exemplo de altruísmo e compaixão.

A campanha “SOS Sul do ES” continua aberta. Quem quiser contribuir poderá depositar qualquer valor na conta abaixo:

Sicoob: 756 I Agência: 3260 I CC: 31.961-9

Rochativa – Ass. Ativ. Sociais Setor Rochas Orn ES

CNPJ: 08.906.191/0001-67