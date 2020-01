Em Alegre, distritos de Anutiba e Rive estão alagados

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 613

O município de Alegre também foi fortemente atingido pelas chuvas. A sede, por enquanto não sofreu danos, mas segue em estado de alerta, porém os distritos de Anutiba e Rive foram completamente tomados pelas águas, que invadiram residências e deixou os moradores assustados. Situação semelhante a localidade da Placa, que segundo a prefeitura municipal, mantém cerca de 16 famílias ilhadas, no local o único acesso é por meio de helicóptero.

De acordo com a Defesa Civil, não há como precisar exatamente a quantidade que o rio subiu, mas estima-se que aproximadamente 4 metros. Na noite de ontem (24), a Prefeitura e a Defesa Civil prepararam um plano de evacuação, nos distritos de Rive e Anutiba, onde as famílias em áreas de risco foram alojadas em casas mais altas, pastos elevados, ou no terreno da igreja, para evitar que as chuvas acometessem vítimas.

A Prefeitura de Alegre comunica que está sendo divulgada uma “fake News” sobre o rompimento da barragem PHC São Simão. O local está sendo monitorado e a Defesa Civil afirma que não há risco de rompimento.

