Eco 101 anuncia início da duplicação de Guarapari a Anchieta com geração de 1 mil vagas de emprego

Por Redação - Redação 407

A Eco 101, concessionário que administra a BR 101 em todo o Espírito Santo divulgou nesta terça-feira (7), que partir deste mês inicia uma nova etapa de obras, com a duplicação de mais 22 quilômetros de rodovia entre os municípios de Guarapari e Anchieta.

De acordo com a Eco, a duplicação contará com cerca de R$ 100 milhões em investimentos, proporcionando, além da modernização da rodovia, mais conforto e segurança aos usuários da BR101/ES/BA. Ainda segundo a concessionária, a duplicação trará impacto no mercado de trabalho, com expectativa de geração local de cerca de 500 empregos diretos e outros 500 indiretos.

Trecho

Além da nova duplicação, que ocorrerá a partir do trevo de Guarapari (km 335) a Anchieta, no km 357,7, também serão entregues pela Concessionária, neste primeiro semestre, os 15 quilômetros finais de duplicação de Viana a Guarapari e três novos viadutos, sendo 1 no entroncamento da BR-101/ES com a BR-262/ES, próximo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e outros dois em Guarapari, no km 321 em Amarelos e km 335, na altura do trevo da entrada para a cidade.

De acordo com diretor-superintendente da Eco101, Carlos Eduardo Xisto, nesta primeira etapa iniciam o resgate e afugentamento de fauna, além do transplante de pequenas espécies de flora que estejam em extinção para o posterior início da supressão vegetal.

Na sequência, entre os meses de março e abril, haverá mobilização de equipes e a montagem do canteiro de obras e no final de maio iniciam os serviços de terraplanagem, fase em que são realizadas as movimentações de terra para construção da nova pista. “Após a conclusão das obras de duplicação, todo o trecho contará com duas faixas para cada sentido, separadas por canteiro central ou barreira de segurança de concreto. Com a duplicação deste trecho, a concessionária construirá 2 novas interseções. A primeira delas será próxima ao km 354 em Anchieta, permitindo os movimentos de acesso ao bairro Jabaquara e conexão à rodovia estadual ES-146, que permite o acesso às praias de Anchieta, Ubu e ao Porto da Samarco. A segunda interseção será no km 357,7 também em Anchieta, dando acesso ao município de Alfredo Chaves pela rodovia estadual ES-146”, explicou o diretor.

Viadutos

As duas interseções serão dotadas de viadutos, que permitirão os movimentos de entrada, saída e cruzamento da BR-101/ES de maneira segura sem a necessidade de parar ou cruzar com os veículos que estiverem viajando pela BR-101/ES.

Além disso, serão construídas 4 pontes, neste trecho, uma no km 337,2 sobre o Rio Conceição com 18,40 m de extensão, outra no km 339,3 sobre o Rio Jabuti, esta com 70,51 m de extensão. Já a terceira estrutura deste trecho será sobre o Rio Grande no km 347,9 com 11,90 m de extensão e por último a ponte sobre o Rio Benevente, no km 354,7, com 94 m de extensão. Nestes pontos, as pontes na rodovia existente também passarão por obras de restauração e modernização.

Duplicação

A Eco101 mantém, também, atualmente obras de duplicação entre Viana e Guarapari, intervenções que iniciaram em maio de 2018. Deste trecho, 15 quilômetros foram entregues de forma antecipada, respectivamente em setembro e outubro passado. Já o restante 15 quilômetros devem ser liberados de formas parciais, com a sua totalidade prevista para ser concluída ainda no primeiro semestre.

Obras

Dentro do cronograma de obras e investimentos da Eco101, além de Viana a Guarapari (km 305 a km 335), já foram entregues trechos duplicados em Anchieta (km 363 ao 366), Ibiraçu (km 215,9 ao km 220,4) e João Neiva (km 205,4 ao km 208,1), além do Contorno de Iconha (km 373,4 ao km 379,5). Além disso, serão iniciadas as obras de duplicação de mais 22 quilômetros, de Guarapari a Anchieta, entre os km 335 e km 357 nos próximos meses, o que totalizará, 69,4 quilômetros de pista duplicada.

No último mês de dezembro, a Eco101 entregou 7 novas passarelas, sendo uma em Serra e seis no Contorno de Vitória e está finalizando a implantação de mais um dispositivo no bairro Flexal, em Cariacica.

Além disso, A Eco101 liberou para o tráfego, no segundo semestre de 2019, um viaduto localizado no km 302 da BR-101/ES, na altura do bairro Universal, em Viana, e no último mês de dezembro dois viadutos localizados nos quilômetros 298 e 298,5 da BR-101/ES, na altura dos bairros Marcílio de Noronha e Vila Betânia. Nesta fase, estão sendo finalizados retornos e acabamentos das pistas marginais, com interdição de uma pista para pintura, recapeamento e acabamentos finais. Obra que devem ser finalizadas até o início do mês de março.

Investimentos

Desde que assumiu a concessão, a Eco101 investiu na BR-101/ES/BA, R$ 1,5 bilhão em obras de modernização, melhorias e ampliação e serviços operacionais. Esses recursos foram aplicados no recapeamento da estrada existente, na recuperação de dispositivos de drenagem, na construção de 12 bases de atendimento aos usuários (todas com ambulância e guinchos), na reforma de seis postos e três delegacias para a PRF, no nivelamento de 100% da rodovia, na recuperação de sinalização horizontal e na substituição de 15 mil placas de sinalização.

