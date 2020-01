Duas pessoas estão soterradas em Muniz Freire e Irupi; 17 cidades estão em alerta máximo

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 324

Duas pessoas ainda estão soterradas após desabamentos por conta das fortes chuvas que se abateram no Sul e Caparaó capixaba nesta sexta (24) e sábado (25). Um deslizamento de terra deixou uma vítima sob os escombros em Muniz Freire. Equipes de Venda Nova do Imigrante estão próximas à cidade aguardando a desobstrução da rodovia para chegar ao local. Notaer também está apoiando a operação.

A segunda vítima é de Irupi. Segundo a Defesa Civil, um deslizamento de terra deixou uma vítima soterrada mas, de acordo com a Polícia Militar, ainda não é possível confirmar a ocorrência por conta da dificuldade de acesso ao local e de comunicação com o solicitante.

Duas crianças morreram por conta das chuvas. Uma, de dez anos, em Conceição do Castelo, morreu após ter a casa atingida por um deslizamento. O outro óbito foi em Iúna, no Caparaó.

As cidades com alertas de nível alto vigentes são: Aracruz, João Neiva, São José do Calçado, Bom Jesus do Norte, Apiacá, Muniz Freire, Castelo, Iúna, Serra, Vitória, Conceição do Castelo, Afonso Cláudio, Ibitirama, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Itapemirim e Ibatiba.

