Doações recebidas estão sendo distribuídas entre as famílias de Bom Jesus do Norte

Por Redação - Redação 19

Advertisement

Advertisement

Em Bom Jesus do Norte as doações não param de chegar. O CRAS do bairro Vista Alegre está sendo o ponto de recebimento e distribuição das doações. A Secretaria Municipal de Assistência Social informa que as pessoas podem se dirigir ao CRAS para escolher roupas, calçados e receber outros produtos que estão chegando das doações.

“As pessoas que foram afetadas pela enchente podem vim até o CRAS, pois temos muitas coisas chegando e estamos repassando imediatamente. A nossa equipe está toda mobilizada para atender a todos”, destaca Aline Fatima, Secretária Municipal de Assistência Social.

Advertisement

Advertisement