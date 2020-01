Dique rompe em Anchieta e deixa 20 famílias desabrigadas; quase 400 pessoas precisaram deixar suas casas no Sul do ES

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 556

Quase 400 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas no Sul do Estado, por conta das fortes chuvas que caíram na região na noite de sexta-feira (17) e madrugada de sábado (18). Seis pessoas morreram em decorrência da enxurrada. Os dados são da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec).

Em Anchieta, 88 pessoas tiveram de deixar suas casas. Segundo a Cepdec, o rompimento do dique de Limeira, localizado entre Limeira e Jabaquara, provocou inundação em parte do distrito, deixando vinte famílias desabrigadas.

Além disso, uma casa ficou destelhada no Bairro de Maembá, deixando uma família desalojada. Outra família teve de sair de sua casa em Alto Pongal. Elas foram encaminhadas para o Centro de Convivência de Limeira, no município de Anchieta. Já em Vargem Alta, 212 pessoas ficaram desalojadas e outras 63, desabrigadas.

Desalojados são aqueles que foram obrigados a abandonar temporária ou definitivamente suas casas, mas não precisam de abrigo provido pelo governo.

Já os desabrigados são os que tiveram de sair de suas casas e precisam de ajuda do governo para ter abrigo.

Há 13 municípios com alertas vigentes: Alfredo Chaves, Vargem Alta, Muqui, Piúma, Anchieta, Marechal Floriano, Rio Novo do Sul, Mimoso do Sul, Cachoeiro de Itapemirim, Domingos Martins, Castelo, Conceição do Castelo e Afonso Cláudio.

