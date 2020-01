Desenvolvimento urbano: rotativo e revisão do PDM foram destaques em Cachoeiro

Por Redação - Redação 16

A Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Semdurb), desenvolveu uma série de ações para a melhoria das condições urbanísticas do município em 2019. Entre os destaques estão a implementação do novo estacionamento rotativo, o sancionamento do Plano Municipal de Mobilidade Urbana (PlanMob) e o trabalho de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM).

O novo estacionamento rotativo foi implementado no início de novembro, visando multiplicar o número de vagas disponíveis com um sistema moderno, melhorar o fluxo do trânsito e beneficiar o comércio com maior circulação de pessoas. Em dezembro, primeiro mês de cobrança, foram 66.172 horas de vagas ocupadas. Além disso, já foram feitos mais de 8 mil downloads do aplicativo de celular do rotativo.

Já a lei que institui o PlanMob de Cachoeiro foi sancionada em dezembro. Foi o primeiro passo para o município colocar em prática o planejamento que vai orientar, pelos próximos 10 anos, ações nas áreas de infraestrutura viária, trânsito, transporte, acessibilidade, dentre outras. Também foi criado o Grupo Técnico da Mobilidade Urbana e o Conselho Municipal de Mobilidade, para propor e fiscalizar ações a serem implementadas a curto, médio e longo prazo.

O Plano Municipal de Mobilidade dialogará diretamente com o Plano Diretor Municipal, o instrumento legal que ordena a ocupação e o desenvolvimento das cidades, e que teve seu processo de revisão em Cachoeiro iniciado no início de 2019.

Ao longo do ano, foram promovidas 21 reuniões comunitárias e setoriais, duas oficinas e duas audiências públicas que, junto às pesquisas da empresa de consultoria contratada, embasaram o diagnóstico do processo de revisão. A expectativa é de que a elaboração do novo PDM seja finalizada no primeiro semestre deste ano.

“Já é bastante visível o aumento das vagas nesses nos dois primeiros meses do novo estacionamento rotativo, e nós estamos monitorando diariamente o sistema para aprimorá-lo. E o novo rotativo serve como um indutor de ações do Plano de Mobilidade, que, por sua vez, tem impacto direto no PDM. São procedimentos importantes, totalmente conectados, que terão impacto decisivo no desenvolvimento da cidade”, afirma o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Jonei Petri.

Trânsito

A partir do ano passado, a Subsecretaria de Trânsito da Prefeitura de Cachoeiro foi assumida pela Semdurb, e as ações na área foram intensificadas. Isso inclui manutenção e revitalização de sinalização viária em, pelo menos, 15 ruas e avenidas, e implantação de semáforos intermitentes (sinal amarelo piscante), no período entre 22h e 5h, em quatro das principais vias do município.

Outro destaque são as palestras da equipe de educação de trânsito, que alcançaram mais de 10 mil pessoas. Foram, ao todo, 84 palestras, em escolas, empresas, igrejas e na própria prefeitura, para orientações gerais sobre regras do sistema de trânsito e comportamentos adequados para a segurança de todos.

“O último ano foi decisivo para implementarmos ações fundamentais em desenvolvimento urbano, que careciam de atenção por parte do poder publico municipal há anos. Seguiremos avançando para fazer de Cachoeiro uma cidade cada vez mais organizada e preparada para crescer de forma sustentável”, destaca o prefeito Victor Coelho.

