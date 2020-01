Defesa Civil de Iconha pede que moradores deixem áreas de risco; nível do rio subiu 4 metros

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 1634

A Defesa Civil de Iconha emitiu um alerta para que as famílias deixem as casas que estão em áreas de risco. O Rio Iconha, que corta a cidade, já está quatro metros acima do nível normal.

Pelas redes sociais, o prefeito da cidade, João Paganini, fez o alerta. “Chove muito forte por todo o nosso município. O rio continua a subir e nossa equipe já está toda em campo para monitorar e socorrer as famílias necessitadas”.

A prefeitura informou que as equipes estão monitorando e, em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil por meio do telefone (28) 99921-4323.

Alfredo Chaves

Em Alfredo Chaves, a situação também é crítica. A Defesa Civil do município emitiu um alerta para as chuvas fortes e recomendou atenção para quem reside próximo a rios e encostas. A previsão, continua a postagem em uma rede social, é de mais chuva para a região.

Veja fotos dos alagamentos em Iconha:

