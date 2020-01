Criança de Venda Nova do Imigrante morre afogada em Teixeira de Freitas, na Bahia

Por Redação - Redação 109

Uma criança de 9 anos morreu após se afogar em uma piscina do condomínio Estância Biquine, em Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia, na manhã do último domingo (12). O menino Weverton Tomas Ferreira era natural de Venda Nova do Imigrante e estava no município baiano para um casamento de um parente.

A Polícia Civil informou que o menino foi encontrado no fundo da piscina da área de lazer, por moradores do condomínio. Ele chegou a ser levado para um hospital da cidade pelo Samu, mas não resistiu.

O enterro da criança foi realizado nesta segunda-feira (13), no distrito de São João de Viçosa e o sepultamento foi no cemitério local.

