Corpo é encontrado no Rio Itapemirim; polícia suspeita que seja da jovem levada pela enchente em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson

Um corpo feminino, possivelmente da jovem que foi levada pela correnteza no último sábado (25), foi encontrado às margens do Rio Itapemirim por um pescador na manhã desta quinta-feira (30), na localidade de Luanda, zona rural de Itapemirim.

Segundo a PM, o trabalhador encontrou o cadáver já em estado avançado de decomposição, por volta das 7h. Em seguida, acionou a polícia. Equipes da perícia técnica da Polícia Civil já estão no local.

Para saber se o corpo é de Michelle dos Santos, 19 anos, a perícia deve realizar um exame de DNA, já que o corpo está bastante deteriorado. Após retirar do local, os restos mortais serão encaminhados para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

Relembre

Na noite do último sábado (25), Cachoeiro de Itapemirim sofreu a maior enchente da história, que assolou a cidade. Michelle passou cerca de sete horas abraçada à um poste, na Avenida Beira Rio.

Ela foi retirada do local três vezes, por populares e militares, mas retornava. Em determinado momento, a jovem pulou no Rio Itapemirim, já com seis metros acima do normal, e foi levada pela correnteza. Buscas foram feitas por terra e também por ar, pelo helicóptero do Notaer.

O Corpo de Bombeiros acredita que a jovem tenha se laçando às águas propositalmente, tentando contra a própria vida.

