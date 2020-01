Consumação mínima: não caia em ciladas durante o verão

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 108

O verão está bombando! E é nesta época do ano que os balneários do litoral Sul ficam lotados. Os comerciantes aproveitam o momento para faturar, mas é preciso ficar atendo para não cair em ciladas, como, por exemplo, a consumação mínima em quiosques, bares, pizzarias e lanchonetes, prática que é proibida e considerada abusiva.

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/Estadual), em conjunto com os órgãos municipais, realiza durante todo o verão uma rotina de fiscalização mais intensa nos balneários. A consumação mínima é tida como venda casada, uma prática criminosa, uma forma de vincular a compra de um produto ou serviço a outro, e não pode ser exigida por esses estabelecimentos.

O secretário de Gerência Geral da Prefeitura de Itapemirim, Thiago Leal, informou que o Executivo publicou decreto orientando sobre práticas abusivas. Uma delas é a cobrança de taxa de serviço de 10%, onde muitos estabelecimentos, como bares, hotéis ou restaurantes impõem o pagamento deste valor sobre o montante da conta do consumidor, porém, o pagamento desta tarifa é opcional. Ainda de acordo com Leal, equipes de fiscalização fazem diariamente abordagens nos comércios à beira mar.

O decreto estabelece também a limitação de mesas e cadeiras na areia da praia, sendo autorizado 15 jogos de mesas com 60 cadeiras, por estabelecimento, somente até a metade da faixa de areia. O que exceder é infração.

Em Anchieta, as 23 praias do município e o balneário de Iriri estão sendo alvos da fiscalização municipal. Denúncias sobre a limitação de área para turistas/consumidores chegaram até a municipalidade. Essa prática abusiva é muito comum nesta época.

“A praia é um lugar público, todos podem usar. O dono do quiosque só pode cobrar o que for consumido no estabelecimento. Como é um local público, cada turista pode levar seu alimento e bebida e ficar onde desejar. Fiscais estão diariamente nas praias para manter o direito dos banhistas e garantir a diversão do público que procura nossas praias no verão”, disse Jorge Machado, fiscal da Prefeitura de Anchieta.

O Procon orienta à população que, caso se depare com estas ou outras práticas abusivas, denuncie por meio do aplicativo do Procon, para que fiscais possam atuar nos locais e aplicar a multa administrativa.

Como economizar

Alimentos leves, saudáveis e frescos podem ser uma boa opção para a saúde e também para o bolso. Isso porque os preços dos produtos nos quiosques costumam subir nesta temporada. O AQUINOTICIAS.COM preparou algumas dicas.

Frutas como maça, pêssego, uva, ameixa fresca e melancia e melão são ótimas opções. Guarde em potinhos individuais e coloque em um bolsa ou caixa térmica. Para manter a temperatura e evitar contaminações, utilize garrafas pets com água congelada.

Outra dica importante é fazer um mix de frutas secas e oleaginosas, que servem como aperitivos para comer com aquela cervejinha gelada. Preparar sacolés com frutas e levar para a praia é uma boa pedida para as crianças, evitando gastos com picolés e sorvetes.

Bebidas

Comprar a cerveja em supermercados, acredite, pode sair até três vezes mais barato do que consumir em estabelecimentos à beira da praia. Prefira sucos do que refrigerantes. E não esqueça: água, muita água!

