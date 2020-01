Consórcio do Caparaó ES realiza intercâmbio com o Consórcio Rio Guandu

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 160

Advertisement

Advertisement

Os municípios que compõem a Região do Caparaó Capixaba realizaram na manhã desta quarta (22), uma reunião de troca de experiências com o Consórcio do Rio Guandu, que fica localizado em Afonso Cláudio (ES).

Liderado pelo Consórcio do Caparaó, a ação serviu para alinhar modelos de práticas administrativas principalmente na área de Licenciamento Ambiental, na qual a instituição visitante foi a segunda no País a realizar tal serviço público.

O Prefeito de Brejetuba e Presidente do Consórcio do Rio Guandu – João Lourenço e técnicas do colegiado estiveram presentes juntamente com os gestores de Ibatiba; Guaçui; Muniz Freire e Ibitirama.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Participaram ainda os servidores das prefeituras de Iúna; Muqui; Irupi; Dores do Rio Preto; Bom Jesus do Norte; Ibatiba; Ibitirama e Muniz Freire.

Advertisement