Conheças os novos conselheiros tutelares que tomaram posse em Guaçuí

Na manhã desta sexta-feira (10) foi realizada a cerimônia de diplomação e posse dos novos conselheiros tutelares de Guaçuí e seus suplentes. A solenidade foi dirigida pela presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Lúcia Santos do Carmo, e contou com a presença da prefeita Vera Costa, entre outras autoridades, familiares e convidados dos conselheiros.

Tomaram posse os conselheiros eleitos no pleito realizado no dia 6 de novembro do ano passado, para o período de 2020 a 2023: Maria Emília da Costa (Xuxa), Ana Paula dos Reis de Oliveira Silva, Juan Wagner Saraiva de Paula, Cláudio Manoel Mota de Oliveira e Luis Cláudio Rangel de Oliveira (Luis GM). Além dos suplentes, Cristiana Alves Valadares, Eligiane Rodrigues Bastos Amado, Luciana Morais da Silva Carvalho Braga (Tia Lu), Jorge Soares da Silva e Guilherme de Abreu Vieira.

A presidente do CMDCA, Lúcia Santos do Carmo, ressaltou a grande responsabilidade de todos que compõem o trabalho realizado pelo Conselho Municipal e no dia a dia dos conselheiros tutelares, contando sempre com o apoio da Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público e os poderes Judiciário, Legislativo e Executivo. “Hoje, temos crianças e adolescentes, no mundo e em nosso país, sem terem seus direitos constitucionais e presentes no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) respeitados, sem escola e alimentação, e é responsabilidade de todos nós mudarmos essa realidade”, afirmou.

Já a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Renda, Josilda Amorim, destacou a importância do Conselho Tutelar que sempre responde à sociedade na busca do respeito pelos direitos das crianças e adolescentes. “E não é um trabalho fácil, porque são os conselheiros tutelares que trabalham diretamente com os problemas que surgem na sociedade”, disse. “Por isso, é um trabalho fundamental e eles precisam estar sempre alertas”, completou.

Falando em nome da Câmara Municipal, o vereador Paulinho do Vitalino agradeceu o trabalho realizado pelos conselheiros que estavam saindo e parabenizou os que estavam tomando posse. “Temos que agradecer àqueles que contribuíram e os que estão chegando para contribuir na luta para livrar nossas crianças e adolescentes do tráfico, da prostituição e da violência”, disse.

E também presente à solenidade, o delegado de Polícia Civil, Victor Leonardo Barçante, destacou que os conselheiros tutelares de Guaçuí sempre estão presentes quando solicitados, “para salvaguardar os direitos de crianças e adolescentes vítimas de algum crime e também quando são autores de algum ato infracional”. “Infelizmente, existem casos de envolvimento com o crime e de violência sexual ou doméstica”, disse o delegado que também deu uma boa notícia. “Agora, Guaçuí conta com uma médica legista e os exames de corpo de delito podem ser feitos aqui”, contou.

Feliz com a boa notícia dada pelo delegado, o que vai evitar que o carro da Assistência

Social precise levar pessoas para fazer exame de corpo de delito fora de Guaçuí, a prefeita Vera Costa deu as boas vindas aos novos conselheiros tutelares e ressaltou que a administração municipal investe e faz sua parte pelo direitos das crianças e adolescentes. “Temos o projeto AABB Comunidade, a Casa Lar e as atividades do Cras e também o Creas, além de investimentos em áreas de lazer, quadras de esportes, obras que oferecem qualidade de vida”, disse. “Este ano, não demos férias, neste início de ano, ao nosso pessoal do Setor de Esportes para mantermos as atividades que atendem as crianças e adolescentes, enquanto não começam as aulas, para que não fiquem sem ter o que fazer neste período”, completou.

Concordando com a presidente do CMDCA, a prefeita Vera Costa disse que é preciso tirar as leis das gavetas e colocar em prática. “Temos que fazer isso, para tirarmos as crianças e adolescentes de qualquer tipo de violência, o que só conseguimos fazer com amor e com Deus nas famílias”, disse. “Temos que trabalhar com prevenção, o que fazemos no Cras, para que ninguém precise chegar até o Creas, onde são atendidos aqueles que já têm algum tipo de problema, ou até a Casa Lar”, concluiu.

Também estavam presentes a secretária municipal de Governo, Maria Alice Moulin, o secretário municipal de Educação, Liomar Luciano de Oliveira – Mazinho, e a presidente da Casa dos Conselhos, Alba Regina Cardoso de Paula, entre outros.

