Confira o que é destaque no Sul do ES na Agenda Cultural deste fim de semana

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 55

O litoral está a todo vapor neste fim de semana com várias atrações nacionais! E tem opções para todos os gostos. Em Itapemirim, o sertanejo Felipe Araujo é a atração na praia de Itaipava no sábado e no domingo, é a vez de Nando Reis se apresentar para o público. No repertório, canções como “A Letra A”, “O Segundo Sol”, “All Star” e “Por Onde Andei?”, irão embalar a tardezinha romântica no balneário.

Já para os adeptos do forró pé-de-serra e do reggae, a opção é o Penha Roots, em Patrimônio da Penha, distrito de Divino de São Lourenço. O clima das montanhas e as vibrações positivas serão embaladas pelo show com a banda Ponte de Equilíbrio.

Nos cinemas o destaque fica para a estreia do filme “Jumanji: Próxima Fase”. Tentado em revisitar o mundo de Jumanji, Spencer (Alex Wolff) decide consertar o jogo de videogame que permite que os jogadores sejam transportados ao local. Logo o quarteto formado por Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), Moose Finbar (Kevin Hart), Shelly Oberon (Jack Black) e Ruby Roundhouse (Karen Gillan) ressurge, agora comandado por outras pessoas: os avôs de Spencer e Fridge (Danny DeVito e Danny Glover) assumem as personas de Bravestone e Finbar, enquanto o próprio Fridge (Ser’Darius Blain) agora está sob a pele de Oberon.

Sexta-Feira (17)

Patrimônio da Penha – Divino de São Lourenço – 19h

Penha Roots 2020

– Mafuá

– Trio Estopim

– Nando Nogueira

– DJS DU Beco e Fabrício Bravim

Itaipava – Itapemirim – 22h

– Primeiro Passo

– Leonardo Gonçalves

Itaoca – Itapemirim – 16h

– Michele Freire

– Wemerson Araujo

– Felipe Fantin

– Alex Campanha

Praça Dona Carmem – Piúma – 18h30

– DJ Vitinho

– Banda Astral

– Banda Prestígio

Praia de Marobá – Presidente Kennedy – 22h

– Flesh Martins

Street Rebels – Marataízes – 19h

– Samba & Cia

– Chico Vin Diesel

– Planeta Bar

Palco Central – Marataízes – 21h30

– Projeto Feijoada

– Xande de Pilares

Praça dos Imigrantes – Anchieta – 22h

– Grupo Canto Livre

Iriri – Anchieta – 20h

– Wender Dalton

– Urublues

Castelhanos – Anchieta – 20h

Lual de Verão

– Renato Casanova (Casaca)

Ubu – Anchieta – 21h

– Gabriel Rezende

Multiplace Mais – Guarapari – 22h

– Dilsinho

– Henrique & Juliano

Social Fest – Cachoeiro de Itapemirim – 22h

Clima dos Bailes

– Taigo Rezende

– MC Manntega

– DJ Yago Silva

– DJ Bob Viana

Sábado (18)

Patrimônio da Penha – Divino de São Lourenço – 19h

Penha Roots 2020

– Trio Lamparão

– Projeto Raízes

– Ponto de Equilíbrio

– DJS DU Beco e Fabrício Bravim

Itaipava – Itapemirim – 23h30

– Felipe Araujo

Itaoca – Itapemirim – 16h

– Tomaê

– Rodrigo Balla

Gamboa – Itapemirim – 13h

– Cadilac de Luxo

Praça Dona Carmem – Piúma – 20h30

– DJ Vitinho

– Banda KS10

Praia de Marobá – Presidente Kennedy – 17h

– Art Samba

– Barrozinho

Praia das Neves

– Presidente Kennedy – 13h

– Garotos Capixabas

– Fabrycio Venturim

Street Rebels – Marataízes – 22h

Tributo The Beatles

– Mundo & CIA

Palco Central – Marataízes – 21h30

– Taiana França

– Cheiro de Amor

Rua Viva – Anchieta – 19h

– Enedino

– Sambadorar

Iriri – Anchieta – 20h

– Grupo Canto Livre

– David Bambim

Castelhanos – Anchieta – 21h

– Bob Rastaclone

Ubu – Anchieta – 21h

– Duda Felipe Acústico

Multiplace Mais – Guarapari – 22h

– Péricles

– Xande de Pilares

RanchoSant’Anna – Anchieta – 18h

Aloha Fest Verão

– JV

– KN

– DJ Wendelle

– DJ Venturi

– DJ JP

Domingo (19)

Patrimônio da Penha – Divino de São Lourenço – 12h

Penha Roots 2020

– Black do Acordeon

– Trio Vinil

– B-Melão

– DJS DU Beco e Fabrício Bravim

Itaipava – Itapemirim – 18h

– Nando Reis

– Vida Reluz

Itaoca – Itapemirim – 15h

– Santaréns

– Beto Kauê

Gamboa – Itapemirim – 13h

– Matheus Montana

Quiosques 36 e 37 – Piúma – 18h

Tardezinha

– Edson Teixeira

– Banda MC6

Praia de Marobá – Presidente Kennedy – 15h

– Banda Cheiro Moreno

– Banda Tomaê

Praia das Neves – Presidente Kennedy – 13h

– Garota Bronzeada

– Musical Prateado

Praça das Graças – Anchieta – 18h

– Silvio Filho e convidados

Praia do Coqueiro – Anchieta – 14h

– Pagode Sambabom

Programação dos cinemas do Sul do Estado

Cine Unimed

Sala 1

Minha Mãe é Uma Peça 3

16h30 / 18h50 / 21h15 (Nacional)

Sala 2

Frozen 2 – 3D

17h / 19h20 (Dublado)

Sala 3

Jumanji: Próxima Fase – 3D

15h45 / 18h15 / 20h45 (Dublado)

Sala 4

EM MANUTENÇÃO

Cine Ritz Perim Center

Sala 1

Minha Mãe é Uma Peça 3

16h30 / 18h50 / 21h15 (Nacional)

Sala 2

Jumanji: Próxima Fase – 3D

16h / 18h30 / 21h (Dublado)

Sala 3

Frozen 2 – 3D

15h45 / 18h (Dublado)

Minha Mãe é Uma Peça 3

20h15 (Nacional)

Cine Ritz Piúma

Sala 1

Frozen 2

15h / 19h (Dublado)

Minha Mãe É Uma Peça 3

17h / 21h (Nacional)

Sessão 23h – Somente quinta, sexta e sábado

Cine Via Sul Marataízes

Sala 1

Frozen 2

17h / 19h (Dublado)

Minha Mãe É Uma Peça 3

21h15 (Nacional)

