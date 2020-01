Confira na agenda cultural tudo o que vai rolar pelo litoral capixaba neste fim de semana

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 101

Advertisement

Advertisement

O litoral está fervendo e não é somente de calor! Muitas atrações nacionais esquentam ainda mais a programação de quem quer curtir um final de semana com muita música pelas praias do Espírito Santo. Em Guarapari o ex-vocalista da banda Chiclete com Banana, Bel Marques, leva suas canções para animar o público na Multiplace Mais. No repertório clássicos como “Diga que Valeu”, “Voa Voa”, “100% Você” e “Não Vou Chorar”.

Os adeptos ao reggae music também poderão curtir vibrações positivas em Marataízes. No palco da Praia Central a dobradinha Planta e Raiz e Chimarruts, promete não deixar ninguém parado no balneário.

Nos cinemas o destaque fica para o filme “Minha Mãe É Uma Peça 3”. Dona Hermínia (Paulo Gustavo) vai ter que se redescobrir e se reinventar porque seus filhos estão formando novas famílias. Essa supermãe vai ter que segurar a emoção para lidar com um novo cenário de vida: Marcelina (Mariana Xavier) está grávida e Juliano (Rodrigo Pandolfo) vai casar. Dona Hermínia está mais ansiosa do que nunca! Para completar, Carlos Alberto (Herson Capri), seu ex-marido, que esteve sempre por perto, agora resolve se mudar para o apartamento ao lado.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Sexta-Feira (10)

Praia de Marobá – Presidente Kennedy – 22h

– Lauriano

Advertisement

– Jean e Juliano

Multiplace Mais – Meaípe – 22h

– Banda Eva

– Ferrugem

– MC Pocah

Praia Central – Marataízes – 21h30

– Planta e Raiz

– Chimarruts

Palco Principal – Piúma – 20h30

– DJ Vitinho

– Banda Comichão

Itaoca – Itapemirim – 16h

– Garota Bronzeada

– Léo Lima

– Rodrigo Balla

Itaipava – Itapemirim – 18h

– Fernanda Pádua

– Fabrycio Venturini

– Glauco

Street Rebels – Marataízes – 22h

– Mr. Folk

– All Night

– Rodrigo Mag

Sábado (11)

Praia de Marobá – Presidente Kennedy – 22h

– Bruno e Gaspar

– Léo Lima

Praia das Neves – Presidente Kennedy – 13h

– Samuel Ramos

– Banda Talentos

Multiplace Mais – Meaípe – 22h

– Bell Marques

– Diego e Victor Hugo

Praia Central – Marataízes – 21h30

– Forró Perfeito

– Beto Kauê

Palco Principal – Piúma – 18h30

– DJ Vitinho

– Eliana Sabino

– Banda Astral

Itaoca – Itapemirim – 16h

– Michele Freire

– Wemerson Araujo

– Agitaê

Itaipava – Itapemirim – 22h

– Eliana Ribeiro

Society Kiffer – Domingos Martins – 21h30

Mega Forrozão

– Brilho da Noite

– Os Caipira Top

Fazenda Imperial Pitty Lampier – Domingos Martins – 21h

– Alemão do Forró

– Os Gargantas de Ouro

– Wando & Junior

Pedreira Adventure Park – Guarapari – 21h

– Baile do Dennis

Street Rebels – Marataízes – 22h

Tributo Queen

– Soul Nice

Domingo (12)

Praia de Marobá – Presidente Kennedy – 14h

– Junior Bahia

– Di Maré

Praia das Neves – Presidente Kennedy – 15h

– Pique Total

Praia do Portinho – Piúma – 12h

– DJ Vitinho

– Edson Teixeira

Campinho de Areia – Piúma – 12h

Tardezinha Kids

– Patrulha Canina

– Baby Shark

Itaoca – Itapemirim – 16h

– Beijo com Mel

– Projeto Feijoada

Gamboa – Itapemirim – 13h

– Sataréns

Café de La Musique – Guarapari – 15h

– Léo Santana

– KVSH

Quiosque do Betão – Apiacá – 13h

– Forro Country

Thale Beach – Guarapari – 16h

Guarapa Session: 3030

– 3030

– Mr. Dedus

– Feww

Programação dos cinemas do Sul do Estado

Cine Unimed

Sala 1

A Família Addams

15h30 (Dublado)

Preço único R$ 7,00

Malévola: Dona do Mal

17h30 (Dublado)

Preço único R$ 7,00

Star Wars: A Ascensão Skywalker

20h (Dublado)

Sala 2

Frozen 2 – 3D

15h45 / 18h15 / 20h45 (Dublado)

Sala 3

Minha Mãe é Uma Peça 3

16h15 / 18h45 / 21h15 (Nacional)

Sala 4

Frozen 2

17h / 19h15 (Dublado)

Cine Ritz Perim Center

Sala 1

A Família Addams

15h30 (Dublado)

Preço único R$ 7,00

Malévola: Dona do Mal

17h30 (Dublado)

Preço único R$ 7,00

Star Wars: A Ascensão Skywalker

20h (Dublado)

Sala 2

Minha Mãe é Uma Peça 3

16h15 / 18h45 / 21h15 (Nacional)

Sala 3

Frozen 2 – 3D

15h45 / 18h15 / 20h45 (Dublado)

Cine Ritz Piúma

Sala 1

Malévola: Dona do Mal

15h (Dublado)

Promoção: Todos pagam R$ 10,00

Minha Mãe é Uma Peça 3

19h / 21h (Nacional)

Sessão 17h – Todos pagam R$ 10,00

Star Wars: A Ascensão Skywalker

23h (Dublado)

Cine Via Sul Marataízes

Sala 1

Star Wars: A Ascensão Skywalker

16h20 (Dublado)

Minha Mãe é Uma Peça 3

19h / 21h (Nacional)

Advertisement