Confira as vagas de emprego desta quinta (9) no Sine Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 79

A quinta-feira (9) começa com 16 vagas de emprego no Sine de Cachoeiro de Itapemirim. A Agência do Trabalhador funciona das 8h às 17h e fica localizada na Avenida Beira Rio, no bairro Guandu, ao lado da Superintendência do Ministério do Trabalho, próximo a 1ª Cia da Polícia Militar. Confira!

