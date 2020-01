Cinco municípios da Região Serrana não tiveram homicídios em 2019

Por Redação - Redação 204

Advertisement

Advertisement

Um índice para comemorar: cinco municípios da Região Serrana do Espírito Santo – Irupi, Conceição do Castelo, Laranja da Terra, Marechal Floriano e Santa Leopoldina – não registraram homicídios em 2019. As informações são do Comando da Polícia Ostensiva Serrano, por meio das Unidades Operacionais que realizam o policiamento ostensivo em 18 municípios da região. Houve, ainda, queda nos índices geral de criminalidade durante o ano de 2019, com destaque para a redução de 33% no número de homicídio em relação ao ano de 2018.

O 14º Batalhão, que atende os municípios de Ibatiba, Irupi, Iúna, Ibitirama, Muniz Freire e Brejetuba registrou 20 homicídios em 2019, sendo que 2018 foram registrados 30 assassinatos, com destaque para Irupi onde não houve registro. Com mais de três mil operações realizadas, a unidade apreendeu 67 armas e destacou-se no aumento de visitas tranquilizadoras a mulheres vítimas de violência, de 32 realizadas em 2018, para 231 em 2019.

A 2ª Companhia Independente que atende os municípios de Afonso Cláudio, Venda Nova do Imigrante, Conceição do Castelo e Laranja da Terra, alcançou a maior taxa de redução de homicídio do Estado: – 61,5%, uma redução de -18,52% no crime de tentativa de homicídio e – 27,66% nos crimes de lesão corporal. O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), que visa à prevenção e orientação contra o uso de drogas, foi ministrado nas redes de ensino durante todo o ano, alcançando o número de 1.716 crianças e 60 pais atendidos.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Com um aumento no número de operações de 3.799 em 2018, para 5.912, em 2019, a 6ª Companhia Independente, que atende os municípios de Domingos Martins e Marechal Floriano, contribuiu para a diminuição dos números de roubos em sua região, de 32 para 20 registros em 2019 e o aumento de visitas tranquilizadoras a mulheres vítimas de violência de 64 em 2018, para 269 em 2019, com destaque para o município de Marechal Floriano, que está há quatro anos sem registro de homicídio.

Da mesma forma, a 8ª Companhia Independente, que atende os municípios de Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Tereza, Itarana, Itaguaçu e São Roque do Canaã, aumentou o número de operações de 4.912 em 2018, para 5.429, em 2019, o que contribuiu para controlar e diminuir os crimes contra o patrimônio em sua região, de 584 para 493 registros em 2019, sendo destaque o aumento na apreensão de armas de 73 em 2018, para 84 em 2019.

O comandante do CPO Serrano, coronel Marcelo Correa Muniz destacou o trabalho dos militares em vários eventos que atraíram uma grande quantidade de visitantes para a região, e enfatizou que a atuação dos profissionais proporcionou uma sensação de tranquilidade pública na comunidade.

Advertisement

Advertisement