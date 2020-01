Chuvas: prefeituras atendem clamor popular e cancelam carnaval em cidades do Sul do ES

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 37

Advertisement

Advertisement

Na última segunda-feira (27), após as fortes chuvas que deixaram mais de 11 mil desalojados ou desabrigados começaram discussões nas redes sociais onde muitos pediam que as prefeituras cancelassem o carnaval de suas cidades para aplicar os recursos que seriam gastos na ajuda para quem perdeu tudo.

O AQUINOTICIAIS.COM fez uma enquete com a seguinte pergunta: Você quer que o carnaval de sua cidade seja cancelado e o dinheiro utilizado para ajudar as vítimas das chuvas? Vote e comente!

Mais de 50 mil pessoas visualizaram a enquete, sendo que quase dez mil votaram e outras 650 deixaram sua opinião sobre o tema. Sendo que 93% dos participantes querem que o carnaval seja cancelado e outros 7% pedem que seja mantido.



Até esta quarta-feira (29), as prefeituras de Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Dores do Rio Preto, Iúna, Marataízes e Vargem Alta comunicaram o cancelamento do carnaval.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, disse que toda a verba que seria utilizada no evento – pouco mais de R$ 400 mil – será investida em Sistema de Monitoramento de Desastres Naturais, que irá municiar a Defesa Civil com informações mais precisas para o trabalho preventivo. “Essa é a nossa vontade e, tenho certeza, a vontade da grande maioria, nesse momento que lutamos para nos reerguer. Conto com o apoio de vocês”.

A Prefeitura de Marataízes cancelou todos os eventos programados para o mês de fevereiro, em respeito aos municípios vizinhos e a todo ao Espírito Santo, devastados por fortes chuvas e enchentes. “A Prefeitura se solidariza com todo o Estado que sofreram enormes perdas, dentre elas: imóveis, comércios, móveis, veículos, e o mais importante, o que nenhum valor pode ser dado, vidas que se foram. Sabemos que a natureza tem sua força natural e não podemos mudá-la, mas confiamos e acreditamos que juntos podemos superar todos os últimos acontecimentos. Reconhecemos não ser este o momento propício para festividades, e sim um momento de união”, informou a municipalidade em sua página no Facebook.

Em Iúna, os R$ 50 mil que seriam destinados ao carnaval serão convertidos em ações para acolhimento social e serviços necessários à reconstrução do município atingido pelas fortes chuvas.

O que dizem os internautas

Advertisement

“Tem que cancelar o carnaval sim! Pois o carnaval não vai ajudar em nada! Só vai haver gastos! Então que cancele o carnaval urgentemente! E ajudem todos que foram atingidos”, Dedé e Aline.

“Sim, ninguém deveria ter clima pra carnaval com tantas tragédias acontecendo. Deveriam pensar um pouco em nós, seres humanos que perderam tudo. Muito triste!”, Nair Laurentino.

“Sim, com certeza. Acho que mediante as tragédias, ninguém mais tem clima para isso. Cidades destruídas, pessoas tristes e desoladas. Que o dinheiro possa ir para ajudar a construir a cidade e ajudar as vítimas”, Geusa Benelli.

“Esse ano nem era para ter carnaval em MG e ES, em respeito à tristeza das vítimas, ainda mais aquelas que morreram”, Simone Soares.

“Sim, eu quero que cancele o carnaval não somente em minha cidade, mas em todo Espírito Santo, em respeito a todos aqueles que perderam tudo e em respeito às vítimas”, Aline Amorim de Carvalho.

Advertisement