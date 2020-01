Chuvas no ES: prefeitos de sete cidades do Caparaó se reúnem com Casagrande em Guaçuí

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 362

Advertisement

Advertisement

Os prefeitos das cidades de Ibitirama, Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço, Bom Jesus do Norte, Alegre, Apiacá e Guaçuí se reuniram, na manhã desta terça-feira (28), com o governador Renato Casagrande para traçar ações para atender a população afetadas pelas fortes chuvas dos últimos dias.

No encontro, que aconteceu em Guaçuí e também contou com a presença do deputado Luciano Machado, representantes de secretarias estaduais, do DER, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar, Casagrande passou orientações de preenchimento do formulário que será entregue a Defesa Civil Nacional para que as cidades afetadas possam receber ajuda do Governo Federal.

O governador também destacou as ações de ajuda por parte do Governo do Estado, como o Cartão Reconstrução ES, Fundo Reconstrução ES e isenção de ICMS.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Confira algumas propostas que já estão em vigor no Espírito Santo para ajudar a população afetada pelas chuvas:

Cartão Reconstrução ES

A proposta permite doação em dinheiro às famílias com renda até três salários mínimos para a compra de móveis, eletrodomésticos e materiais de construção, desde que inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e comprovarem residência no município em que foi declarado o Estado de Calamidade Pública ou de Emergência, por ato de autoridade competente e homologado pelo governador. O quarto requisito para direito ao auxílio é de que o imóvel da família tenha sido diretamente atingido pelo desastre.

Fundo Reconstrução ES

Advertisement

O Fundo vai prover os recursos para garantir o acesso facilitado ao crédito, por meio de financiamentos para pessoas físicas, cooperativas de produção, microempreendedores individuais e de micro, pequenas e médias empresas localizadas nos municípios atingidos pelas chuvas.

Para ter direito ao financiamento será necessária a comprovação – via Defesa Civil, Corpo de Bombeiros ou órgão municipal – de que o estabelecimento foi direta e efetivamente atingido pelo desastre.

O Fundo será constituído de recursos municipais, estadual e federal; contribuições de entidades nacionais ou estrangeiras de cooperação, governamentais ou não; doações de pessoas físicas e jurídicas; retorno financeiro de financiamentos concedidos pelo próprio fundo; remuneração paga pelo agente financeiro (Bandes) sobre o uso da disponibilidade financeira do fundo; e outras receitas decorrentes de operações do mesmo.

Isenção de ICMS

A isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é válida nas compras de máquinas e equipamentos por pessoas físicas, microempreendedores, micro, pequena e média empresas e cooperativas atingidos pelas chuvas. Fica estabelecida como condição para a obtenção do benefício que o contribuinte comprove que sua atividade está em município abrangido por Estado de Emergência ou Calamidade Pública declarado pelas autoridades competentes como consequência das chuvas que aconteceram no Estado.

Assista o vídeo!

Advertisement