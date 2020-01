Chuvas no ES: o drama de quem perdeu tudo

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 35

Desespero, medo, angústia e muita tristeza. Esses são os sentimentos do servidor municipal Samuel de Oliveira, que busca forças para tentar reconstruir sua casa após perder tudo com a enxurrada que atingiu o município de Vargem Alta, na noite da última sexta-feira.

Samuel, que é funcionário da Prefeitura Municipal, contou que recebeu um aviso do Corpo de Bombeiros para emitir um alerta para a população vargem-altense sobre riscos das fortes chuvas para a região. Enquanto preparava o aviso, a casa do servidor, que fica a 70 metros do rio, no Centro, foi atingida pela enxurrada.

“Nunca vi isso na minha vida, em doze minutos a água chegou a 2,3 metros do lado de fora e 1,8 metros dentro da minha casa. Só tive tempo de procurar minha esposa, e correr com ela para os fundos do terreno, onde há uma parte alta, e lá ficamos até a água baixar. Foi uma noite terrível”.

Samuel e a esposa vasculharam o terreno, na manhã do dia seguinte, para tentar encontrar algum dos pertences, mas documentos, roupas, alimentos, tudo foi tomado pela lama. O servidor perdeu além dos móveis, dois carros e uma moto.

“Muita destruição, perdi tudo, tudo. […] Teve lugar que foi ainda pior, a casa foi levada. Dentro da minha, não ficou nada. Não tenho roupas para vestir, não tenho como fazer uma refeição na minha casa. Um sentimento terrível. “Aos poucos as coisas voltam para o lugar. Agora, eu preciso recomeçar”, finalizou.

