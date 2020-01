Chuvas no ES: 415 pessoas tiveram de deixar suas casas no Sul do Estado

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 112

O número de pessoas que precisaram deixar suas casas (desalojados e desabrigados) por conta das fortes chuvas que caíram nas cidades do Sul do Espírito Santo chegou a 415. Foram confirmados, até o início da noite deste domingo (19) seis óbitos, um ferido, e três desaparecidos.

As seis mortes ocorreram em Iconha e três em Alfredo Chaves. As informações são da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros.

Duas mortes foram registradas em Cachoeirinha, Alfredo Chaves, após o soterramento de uma residência. Uma vítima foi resgatada do local com fraturas. O motivo do terceiro óbito na cidade não foi confirmado. Em Iconha, duas pessoas foram levadas pela enxurrada, sendo que uma delas foi encontrada morta no quintal de casa. Uma terceira morte foi confirmada no município na tarde de sábado (18).

Dez cidades capixabas continuam em alerta para alagamentos e deslizamentos: Alfredo Chaves, Vargem Alta, Muqui, Piúma, Anchieta, Marechal Floriano, Rio Novo do Sul, Mimoso do Sul, Cachoeiro de Itapemirim e Castelo. Os avisos são emitidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

