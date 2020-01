Chuvas do fim de semana causaram destruição no interior de Castelo; FOTOS E VÍDEOS

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 107

O interior do município de Castelo também foi bastante atingido pelas chuvas do último final de semana. Várias comunidades ficaram isoladas por conta de barreiras nas estradas. Segundo o prefeito da cidade, Domingos Fracaroli, uma ponte próximo à Escola Família Agrícola, em Aracuí, foi destruída.

“As águas não atingiram a cidade porque fizeram o contorno, não chegaram ao Rio Castelo. Mas várias comunidades do interior ficaram bastante destruídas: Fazenda das Flores, Rosadila, Monte Piu, Fazenda da Prata, Córrego da Prata, Serra da Prata, acabou com tudo”.

Em Ubá, segundo o prefeito, desceu uma barreira, cheia de pedras, que desviou de uma casa. Uma parte dos entulhos foi para um lado, uma parte para o outro. “Em Ubá foi coisa de Deus, a barreira passou dos dois lados da casa. Só pegou uma picape e um fusca e levou pra baixo. Pelo que choveu, ainda podemos agradecer, pois não tivemos vítimas”, relata o prefeito.

Segundo Fracaroli, a Defesa Civil municipal condenou algumas residências, que ainda podem ser atingidas por barreiras, caso as chuvas permaneçam. Ele informou ainda que as máquinas da prefeitura estão nos locais para desobstruir estradas e retirar os entulhos das propriedades.

“Estamos trabalhando desde sábado, direto. Hoje (terça) choveu o dia inteiro, não deu pra trabalhar. Meu celular tocou às 11h de sexta, e me falaram do temporal. Às 5 da manhã já estávamos soltando as máquinas nas ruas. Pra dar uma ideia de como ficou no interior, ainda hoje, em alguns locais, só passam carros de tração, de tão danificadas que ficaram as vias”.

O prefeito informou ainda que teve, nesta terça, uma reunião com secretários, Defesa Civil. “Estão todos de plantão, alertas, os carros e máquinas abastecidos. Se houver mais emergência, estamos preparados”, disse.

