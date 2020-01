Chuvas aumentam volume de água em cachoeira no interior de Cachoeiro; veja vídeo

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 606

Um vídeo gravado neste sábado (4), por um morador de São Vicente, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, chamou atenção dos cachoeirenses.

As imagens mostram o volume intenso de água que cai da Cachoeira Alta após as fortes chuvas que atingiram o Sul do Estado, que fica no distrito, e atrai muitos banhistas, principalmente, nesta época do ano.

Veja

