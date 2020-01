Chuvas: Aqui Notícias ajudará comerciantes de Cachoeiro a reconstruir seus negócios

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 212

Diante do prejuízo que ultrapassa R$ 100 milhões no comércio de Cachoeiro de Itapemirim, por conta da enchente que devastou parte da cidade, a direção do AQUINOTICIAIS.COM decidiu apoiar o micro e pequeno empresário, disponibilizando, de forma gratuita, espaços publicitários no maior portal de notícias do Sul do Espírito Santo.

De acordo com o diretor do Grupo Folha do Caparaó (GFC), Elias Carvalho, a ideia é incentivar a população a comprar no comércio local, principalmente nos que foram afetados diretamente com a enchente.

“A Folha do Caparaó, hoje AQUINOTICIAS.COM, chegou em Cachoeiro no ano de 2009. Nós, como veículo de comunicação, temos papel importante ao levar informação para a população e queremos fazer ainda mais, queremos colaborar, com um gesto concreto, com a reconstrução dessas empresas, principalmente neste momento de grande prejuízo deixado pela maior enchente da história da cidade. Vamos disponibilizar espaços publicitários, de forma gratuita, aos comerciantes afetados diretamente pela enchente, para que possam divulgar seus empreendimentos. Queremos incentivar, numa campanha, que a população compre nesses comércios e ajude esses empreendedores a reerguerem seus negócios. Não é só a economia que está em risco, são empregos!”, disse Elias Carvalho.

Para o diretor comercial do AQUINOTICIAS.COM, Luan Ola, a ação conjunta em apoio aos comerciante é muito importante, pois esse é um momento delicado, onde é preciso ter muita força para se reerguer e virar o jogo.

“Nós do AQUINOTICIAS.COM, temos o imenso prazer em poder disponibilizar esse espaço publicitário, que terá aproveitamento via inserção de banner no nosso portal www.aquinoticias.com, que hoje atinge mensalmente mais 2 milhões de visualizações de páginas, junto a publicação em nossas mídias sociais, que somam mais de 130 mil seguidores da região, e publicação de anúncio no nosso jornal impresso que circula nos 28 municípios do Sul Capixaba. Juntamos o que temos de melhor para contribuir com essa reconstrução. Já temos também agências parceiras para ajudar na construção da peça para quem não tem o que publicar, mas precisamos de mais parceiros que possam ajudar nesse desenvolvimento”, afirmou Luan Ola.

Juarez Marqueti, diretor de comunicação da Acisci, destacou que a instituição está realizando a Campanha Recomeçar, que tem por principal objetivo, ajudar os comerciantes afetados pelas enchentes a se reerguerem. Ele disse que a participação de veículos como o AQUINOTICIAS.COM é muito importante neste momento.

“O ponto principal desta iniciativa passa pela valorização do comércio local, incentivando a todos os cachoeirenses a realizarem suas compras aqui, no comércio da cidade. E para o sucesso desta campanha é imprescindível a participação colaborativa dos veículos de comunicação, como está fazendo AQUINOTICIAS.COM, por meio do Grupo Folha do Caparaó, disponibilizando gratuitamente vários formatos de mídia: portal, redes sociais e jornal impresso. A Acisci acredita que em um esforço conjunto e com o incentivo de toda a população e veículos de comunicação, conseguiremos reerguer o comércio do coração de Cachoeiro. Todos juntos por Cachoeiro!”, finalizou Juarez Marqueti.

Agências parceiras

Cachoeiro de Itapemirim

– CEOS

– PUBLIART INOVARE

Marataízes

– L FERNANDES

Alegre

– GILIARD SANTOS DESIGN

Prejuízos

Francisco Montovanelli, presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci), afirma que levantamento realizado nesta semana aponta que 567 lojas foram prejudicadas com a cheia do rio Itapemirim e o prejuízo passa dos R$ 120 milhões, uma média de R$ 211 mil por loja.

“Estamos dialogando com o Governo do Estado para ver se conseguimos uma linha de crédito especial com o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), como fizemos na última enchente”, disse Montovanelli.

Apoio ao comércio

O comerciante que teve seu negócio afetado pelas chuvas e deseja anunciar gratuitamente no Jornal Aqui Notícias e suas plataformas digitais deverá entrar em contato até dia 28 de fevereiro com o departamento comercial pelo telefone (28) 3521-7726 ou no e-mail [email protected] A publicação deve ser realizada até o dia 31 de março.

Serão disponibilizados os seguintes espaços e formatos de publicidade: uma inserção de cartão de visita tamanho 8,2 cm largura x 7 cm altura no jornal impresso; uma inserção no stories do Instagram no tamanho 1920 pixels altura x 1080 pixels largura (png / jpg / gif ou vídeo de 15 segundos); uma inserção na Fanpage no tamanho 1500 x 1500 pixels (png/jpg); inserção de banner no portal AQUINOTICIAS.COM no tamanho 300 pixels largura x 250 pixels altura (png / jpg / gif), em espaço rotativo, no período de 15 dias.

