Chuva no ES: veja a situação das rodovias federais que atravessam o Estado

Por Fernanda Zandonadi

Várias rodovias do Sul do Espírito Santo estão com pontos de interdição devido às fortes chuvas que caíram durante a noite desta sexta-feira (17) e madrugada de sábado (18).

Confira os pontos com problemas:

BR 262: o Km 78 da rodovia, em Domingos Martins, próximo ao Parque do China, está parcialmente interditado devido a uma queda de barreira sobre uma faixa no sentido Vitória.

BR 262: no km 75 há uma queda de barreira no acostamento da via.

BR 101: Trânsito parcialmente interditado no km 434 da BR 101, em Atílio Vivacqua, devido a uma queda de barreira. Trânsito fluindo lentamente nos dois sentidos.

BR 101: Trânsito totalmente interditado no km 375 da BR 101 (centro de Iconha/ES), devido a alagamento. Rota alternativa: Contorno de Iconha.

