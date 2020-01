Chuva no ES: mais de 1,6 mil pessoas tiveram de deixar suas casas no Sul do Estado

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 229

Subiu para 1.625 o número de pessoas que precisaram deixar suas casas por conta das chuvas no Sul do Estado. Do total, 1.547 estão desalojadas e 78, desabrigadas. A cidade com mais pessoas desalojadas é Vargem Alta (941), seguida de Alfredo Chaves (450).

Até o momento, seis mortes foram confirmadas e três pessoas estão desaparecidas. As informações são da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, órgão pertencente ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.

Nas últimas 24h, a cidade com o maior acumulado de chuva foi Apiacá (77mm), seguida de Bom Jesus do Norte (42,8) e Mimoso do Sul (34,6). Mas, apesar de terem recebido menos chuvas nas últimas horas, há alertas vigentes para Vargem Alta, Alfredo Chaves, Piúma, Anchieta, Marechal Floriano e Rio Novo do Sul.

Veja a situação dos municípios

Iconha

Caminhão Frigorífero em Bom Destino foi arrastado pelas águas; “Passarela da Jolivan” desabou; As pontes de “Bacatori” na localidade de Mesa Grande e do Paganini no Centro de Iconha colapsaram; Defesa Civil Estadual interditou duas edificações com risco estrutural; Desabamento de duas edificações próximo ao rio no Centro(sem confirmação de vítimas); Em campinho houve registro de um óbito em decorrência de desabamento de uma edificação; Em Bom Destino, houve a informação de que duas pessoas foram carregadas pela enxurrada, um corpo foi encontrado e o outro ainda está desaparecido. O terceiro óbito foi encontrado em Ilha do Coco

Alfredo Chaves

Soterramento de uma residência no distrito Cachoeirinhas, sentido Matilde, 2 óbitos, 1 vítima resgatada com fratura. Barreiras caíram na localidade de São Marcos. No distrito de recreio, movimento de massa, uma residência foi atingida. (1 óbito) Colapso da ponte Cap. Feliciano Garcia liga o centro da cidade ao bairro Imigrante. Ponte de Canela ES -146, que liga Alfredo Chaves a BR-101 Foi liberada na tarde do dia 19/01/2020. No total temos 17 pontes danificadas ou destruídas no município.

Venda Nova do Imigrante

Movimento de massa de parte do talude próximo a residências.

Anchieta

Rompimento do Dique de Limeira, localizado entre Limeira e Jabaquara, provocou inundação em parte do distrito. Devido à chuva intensa uma casa ficou destelhada no Bairro de Maembá. No total vinte e três famílias desalojadas, aproximadamente 92 pessoas. Rolamento de bloco no bairro Alto Joeba.

Rio Novo do Sul

No interior serrano do município houve o registro de danos em pontes estradas e lavouras; Houve também alagamentos em comunidades do interior com resgate de dois idosos ilhados e alagamentos também na comunidade de Pau’Dalho.

