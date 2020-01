Chuva na divisa entre MG e ES eleva nível de rios e deixa cidades do Caparaó em alerta

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 208

Fortes chuvas que caíram na serra do Caparaó, entre a divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo, elevaram o nível do Córrego Floresta, em Divino de São Lourenço, nesta quinta-feira (23), e há risco de transbordamento de rios em algumas cidades da região. Veja o vídeo no final da matéria!

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Divino de São Lourenço, Wellyngton Antunes, sua equipe esteve, por volta das 11h30, monitorando de perto o nível do Córrego Floresta. Nas imagens, gravadas por ele, o córrego parece um rio. A preocupação é com os alertas de chuvas intensas.

“Aqui em Divino de São Lourenço o nível do córrego começou a baixar. Não há desabrigados ou desalojados. As cidades abaixo da nossa cidade devem ficar em alerta, pois os rios que já estão com o nível acima do normal devem ficar ainda mais elevados, com risco de transbordamento. Acredito que as águas devem chegar nessas cidades até o final da tarde. Há risco para Guaçuí e Bom Jesus do Norte, onde as águas desaguam no Itabapoana”, explica.

A Defesa Civil de Guaçuí emitiu uma nota dizendo que está em alerta devido à comunicação de que uma grande quantidade de água está descendo pelo Rio Veado, vindo da região de Divino de São Lourenço.

“Por isso, avisa a todos os moradores de Guaçuí, principalmente, aqueles que moram próximas às margens do rio que corta o município, para que fiquem atentos a qualquer elevação no nível das águas. A Defesa Civil também informa que o Corpo de Bombeiros já foi informado da situação e também está em alerta, assim como as equipes das secretarias municipais da Prefeitura de Guaçuí estão sendo colocadas de prontidão para atender a população, caso seja necessário”, diz a nota.

