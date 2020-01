Cemaden alerta para risco geo-hidrológico no Sul do Espírito Santo

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 565

Segundo o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), nesta terça-feira (21), há o cenário de risco de eventos geo-hidrológicos para as mesorregiões do Sul do Espírito Santo e parte de Minas Gerais.

A previsão de pancada de chuva ainda permanece entre a região central de Minas Gerais e o Centro-Sul do Espírito Santo. Devido aos acumulados dos últimos dias, considera-se ALTA a possibilidade de eventos geo-hidrológicos nas regiões destacadas no mapa.

Referente aos eventos de deslizamentos de terra, a atenção é voltada para as áreas de risco caracterizadas por encostas declivosas ocupadas e/ou próximas a taludes de corte-e-aterro, sobretudo na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), e nos municípios de Alfredo Chaves (ES), Vargem Alta (ES) e adjacências. Com relação aos eventos hidrológicos, atenção especial para a região metropolitana de Belo Horizonte, onde existem muitos locais com histórico de eventos de enxurradas e inundações.

Figura 01. Mesorregiões Brasileiras com possibilidade de ocorrência de eventos geo-hidrológicos. Este mapa é feito por uma equipe multidisciplinar, levando em consideração as condições do cenário de risco geo-hidrológico atual somado à previsão de chuva.

Fonte: Cemaden

