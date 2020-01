Celta fica completamente destruído após incêndio em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 205

Um Chevrolet Celta ficou completamente destruído após um incêndio, na madrugada desta terça-feira (14), na Linha Vermelha, no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 04h20, foram acionados para controlar as chamas.

A equipe adotou as medidas de isolamento do local e iniciou o combate que durou até às 05h18. Não houve feridos. As causas do incêndio não foram informadas.

