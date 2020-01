Casagrande e Fabrício Thebaldi inauguram Contorno de Apiacá e ponte sobre Córrego Santa Bárbara

Por Redação - Redação 121

O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou o Contorno de Apiacá e a ponte sobre o Córrego Santa Bárbara, em solenidade realizada na manhã desta sexta-feira (17), no município, que fica na região do ABC capixaba. Na ocasião, também foram assinados dois termos de compromisso para obras de drenagem e pavimentação de diversas ruas do município de Apiacá. Ao lado de Casagrande estavam a vice –governadora Jacqueline Moraes e os prefeitos Fabrício Thebaldi, de Apiacá, e Marquinhos Messias, de Bom Jesus do Norte.

O contorno tem cinco quilômetros de extensão e recebeu nova drenagem, terraplanagem, pavimentação asfáltica e sinalização, garantindo mais segurança e conforto para a população. Já a Ponte de Santa Bárbara, na Rodovia ES-297, conta agora com uma nova estrutura de vigas metálicas e laje concretada em solo armado.

Foram investidos R$ 23.265.894,88 no contorno e mais R$ 4.458.094,68 na ponte. As obras foram realizadas pelo Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

O governador Casagrande comentou a importância das obras estruturantes para a população da região. “Estamos devolvendo a cidade de Apiacá aos moradores da cidade. Apiacá tinha sido sequestrada pelo trânsito pesado dos caminhões e a partir desse momento aliviamos quem vai para Minas Gerais e para o Rio de Janeiro. Também estamos fazendo a ES-297, ou seja, é investimento para o sul do Estado para desenvolvermos a região”, frisou.

Drenagem e pavimentação de ruas

Durante a solenidade, foram assinados dois termos de compromisso para obras de drenagem e pavimentação de diversas ruas do município de Apiacá. O investimento total é de R$ 1.330.301,43.

“As melhorias em infraestrutura que virão com essas obras trarão crescimento, segurança, mobilidade urbana e desenvolvimento da qualidade de vida dos moradores e de quem circula na região”, destacou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

Um dos termos trata da pavimentação em blocos das ruas Adebio Gomes de Almeida, Anibal Francisco Canedo, Lindolpho Baptista, Edward Teobaldi, 25 de Maio, Arlindo Cottine, 12 de Outubro, Antigo Lago, 23 de Maio, 21 de Outubro, 2, Padre Guido, Da Buraca, Da Palhadinha, Marina de Souza Palmares, Projetada, no Centro e do Cemitério no bairro Bom Sucesso. Com valor de R$ 884.436,99, a obra contará com 1.287 metros de extensão, 7 metros de largura, 9.009 metros quadrados de pavimentação em blocos e 2.921,50 metros de meio-fio em concreto.

Já o outro termo é para a pavimentação asfáltica e drenagem da Rua Jader Pinto, com investimento de R$ 445.864,44. Serão 6.720,00 metros quadrados de pavimentação asfáltica. A obra contará ainda com 800 metros de extensão e 8,40 metros de largura.

Mais obras

Na oportunidade, o governador lembrou ainda da restauração do Pavimento da Rodovia ES-297, trecho em Bom Jesus do Norte, no Posto Fiscal próximo à Divisa com o Rio de Janeiro, até a rodovia BR-101. O investimento na recuperação da via é de R$ 63.017.322,09.

Com o avanço das obras, a região já confere de perto o asfalto já concluído de Bom Jesus do Norte a Apiacá, com o trevo de Bom Jesus em fase de finalização. Um extenso trabalho de drenagem está sendo feito na recuperação da ES-297, que conta com obras em quase 46 quilômetros de extensão, com quatro galerias para escoamento de águas pluviais e previsão de 11 passagens de gado ao longo da rodovia.

Também participaram da solenidade a vice-governadora, Jaqueline Moraes; os prefeitos Marquinhos Messias, de Bom Jesus do Norte, e Fabrício Tebaldi, de Apiacá; o deputado federal, Evair de Melo; os deputados estaduais Alexandre Xambinho, Luciano Machado, Dary Pagung, Coronel Alexandre Quintino e Janete de Sá; além do secretário-chefe da Casa Militar, Coronel Aguiar; vereadores e lideranças da região.

