Capixaba participante do Jogo de Panelas do Mais Você é criticada na Web: "Insuportável"

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 328

O Mais Você estreou hoje uma nova edição do Jogo de Panelas, o seu reality culinário, mas a participante da vez não agradou o público. Paola, uma professora de educação física do Espírito Santo, virou piada na web por sua recusa em aceitar as críticas dos jurados.

A participante admitiu no programa, enquanto tomava café da manhã com Ana Maria Braga e assistia às gravações do jantar que ofereceu aos jurados e outros participantes, que tinha “uma personalidade forte”, e que era o tipo de pessoa que “ou você ama, ou você odeia”.

O pessoal do Twitter, no entanto, não se convenceu com as justificativas. Após receber nota 8 de dois jurados, Paola disse que gostaria de ter recebido um 9 “pelo esforço”.

Ela também comentou que o jurado Rômulo, o único que lhe deu a nota que queria, era “alguém sensato” no quadro. Paola ainda tentou justificar o seu desagrado com as notas ao dizer que não sabia como agradar ao paladar dos outros, apenas o seu.

No fim das contas, teve bastante gente que curtiu assistir ao quadro, vendo que Paola não recebeu a apreciação que gostaria.

“Eu tenho personalidade forte”

Não amada, vc é insuportável mesmo #jogodepanelas — Nat (@rubronegra_rj) January 7, 2020 Advertisement

Chuva de arrogância dessa anfitriã do primeiro jantar do #JogoDePanelas no #MaisVoce O clássico caso de confundir ter personalidade forte com ser mal educada e deselegante. — D. (@dsworld) January 7, 2020

A gente fica zuando,tal..mas na verdade,a pessoa q age assim é pq quer convencer a si mesmo “do q é”, e não aos outros e diz a todo momento pq não acredita nisso🥺..Quem tem consciência de si não diz,não se abala com opiniões e entende os próprios erros.. #jogodepanelas #MaisVocê https://t.co/xvLa6wWF5M — oi turo bom (@morenatwiteira) January 7, 2020

