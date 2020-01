Cão Messi localiza cocaína e homem é detido com quase mil reais em Cachoeiro

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 626

A Polícia Militar prendeu na tarde deste sábado (11) um homem suspeito de tráfico de drogas em Cachoeiro de Itapemirim. A ação aconteceu na rua João Luiz Campos de Jesus, no bairro Aeroporto, e contou com a ajuda do cão Messi para encontrar a droga escondida no local.

De acordo com os militares, um indivíduo foi abordado em atitude suspeita e com ele foi encontrado o valor de R$ 940,00 que acredita-se ser proveniente da venda de drogas. Próximo onde o suspeito foi abordado, a equipe K9, encontrou seis papelotes de cocaína.

O suspeito de tráfico foi conduzido a delegacia junto ao material apreendido.

