Cachoeiro terá mutirão de limpeza neste sábado (1º)

Cachoeiro de Itapemirim terá um grande mutirão neste sábado (1º) para limpar vias públicas afetadas pela enchente. Cerca de 300 pessoas atuarão na sede do município, empregando mais de 40 máquinas e equipamentos. O trabalho terá início às 8h, com previsão de término às 17h.

Por conta das ações, toda a região central do município terá modificações no trânsito. Na parte da manhã (8h às 12h), estarão interditadas para limpeza a rua Samuel Levy (a partir da ponte Juscelino Kubitschek) e a avenida Pinheiro Júnior (até a Ponte Municipal) e o trecho entre a rua 25 de Março (a partir da Ponte Municipal) e a Praça da Paz (Arariguaba).

À tarde (12h às 17h), a interdição será entre as ruas Moreira (a partir da Ponte Municipal) e João Valdino (Coronel Borges, até a Ponte do Arco) e no trecho que segue da rua 25 de Março (a partir da Ponte Municipal) em direção ao final da avenida Beira Rio (Ilha da Luz).

As vias de acesso a esses trechos e demais locais do entorno afetados pela enchente também terão bloqueios para as atividades de limpeza.

Para fazer a travessia de uma margem a outra do rio Itapemirim, os condutores poderão utilizar as pontes Guadalajara (Ilha da Luz), Coronel Francisco Athayde (Ponte do Arco) e Ponte de Ferro durante todo o dia. A ponte Juscelino Kubitschek (em frente ao Teatro Rubem Braga) estará aberta apenas pela manhã, e, à tarde, a Ponte Municipal poderá ser acessada apenas no sentido Centro x Independência.

Agentes de trânsito estarão nas ruas para coordenar o tráfego. Por conta das alterações, a orientação é para que os condutores evitem transitar pela região central do município durante o sábado.

Entulho

Para facilitar o trabalho de limpeza no sábado, a Prefeitura de Cachoeiro pede que todo o entulho de residências e comércio resultante das enchentes sejam depositados nas ruas até a noite desta sexta-feira (31).

Interior

No interior, três equipes realizarão ações de limpeza nos distritos de Conduru, Coutinho e Pacotuba. Nas áreas rurais, entretanto, não estão previstas interdições de vias ou pontes para as atividades.

“Trabalhamos a semana toda na retirada de entulho e lama das vias afetadas pela enchente. Agora, nós precisamos lavar esses locais para eliminar a poeira e a sujeira que ficou. Pedimos a compreensão de todos, pois ainda há muito trabalho a fazer” afirma o prefeito Victor Coelho.

Máquinas e equipe

As máquinas a serem utilizadas incluem carros-pipa, caminhões caçamba, retroescavadeiras e minicarregadeiras (bob cat). Uma equipe de poda de árvores também estará presente nas ações.

Dos trabalhadores empregados nas atividades, a maior parte é constituída por funcionários da empresa responsável pelos serviços de coleta lixo de Cachoeiro que atuam na Grande Vitória – disponibilizados sem custos adicionais para a Prefeitura de Cachoeiro.