Cachoeiro intensifica ações de combate a endemias após enchente

Por Redação - Redação 113

Após a maior enchente da história de Cachoeiro, o trabalho de combate a endemias foi intensificado no município. As ações visam principalmente as áreas mais atingidas pelas águas.

Nesta quarta-feira (29), cinco bairros voltaram a ser atendidos com motofumacê: Alvares Tavares, Alto União, Arariguaba, Coronel Borges e Independência. Localidades do interior e outros bairros do município atingidos também serão atendidos nos próximos dias, conforme as vias públicas forem desobstruídas.

Na sexta-feira (31), agentes de combate a endemias começarão a percorrer as comunidades ribeirinhas do município. Eles darão orientações sobre o combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela, e sobre o risco de doenças causadas pelo contato com lama e água suja.

A equipe da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) também percorrerá áreas afetadas pela enchente para combater a proliferação de ratos e outros bichos causadores de doenças.

“O acúmulo de água e sujeira eleva muito o risco de doenças. Por isso, nossas equipes estão nas ruas para prestar atendimento, e pedimos que a população tome os cuidados necessários”, destaca a secretária municipal de Saúde, Luciara Botelho.

