Cachoeiro: ExpoSul Rural 2020 terá estande dedicado a Portugal e mais novidades; confira

A edição de 2020 da ExpoSul Rural, maior evento agro do Espírito Santo, será realizada de 1° a 5 de abril, no Parque de Exposições do bairro Aeroporto, em Cachoeiro. Organizado pela prefeitura e pelo Sindicato Rural do município, o evento já tem cerca de 120 expositores confirmados e apresentará novidades este ano.

Entre as novidades está um estande dedicado a Portugal, onde serão promovidas atividades culturais típicas do país. O objetivo é gerar aproximação com comunidades de origem portuguesa presentes no Espírito Santo. Atuarão no estande uma comitiva da cidade portuguesa de Catanhede, representantes da Câmara de Comércio Brasil Portugal e da Associação de Portugueses do Espírito Santo (Apes).

Outra novidade é a retomada da Área Demonstrativa, após ausência em 2018. Estão previstas demonstrações de forrageira para o gado, como milho e capim plantado, onde os visitantes poderão ver o desenvolvimento do alimento. Outro destaque da Área Demostrativa será o café, tendo como um dos focos ações relacionadas aos tratos culturais pós-colheita que garantem a qualidade do produto. Diversas empresas mostrarão maneiras diferentes de secar o café, além de exibir equipamentos de embalagem e colheita.

Também será ampliada a participação dos amantes dos esportes com cavalos, com cinco provas diferentes, desde o hipismo clássico até uma nova modalidade que envolve toda a família, chamada “ranch sorting”. Outro setor que crescerá nesta edição será o de gado bovino, que contará com três concursos leiteiros.

“A expectativa é muito grande em Cachoeiro e em toda a região, pois o evento vem crescendo a cada ano, desde sua primeira edição em 2017. Este ano, esperamos gerar, diretamente, mais de R$ 30 milhões em negócios, além de movimentar a economia local e regional em hotéis, restaurantes e no comércio em geral. A ExpoSul Rural é principalmente feita por pessoas que acreditam no produtor rural e no sul capixaba como solução para o Espírito Santo”, afirma o presidente do Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim, Wesley Mendes.

“A ExpoSul Rural já se tornou referência para os produtores rurais, empresas e técnicos ligados ao setor, como oportunidade de negócios, difusão de tecnologias e de compartilhamento do conhecimento. Ela também já está na mente da população urbana, como um evento que proporciona emoção e lazer, com as provas equestres, concursos e outras atrações. Outro aspecto importante é o despertamento da atenção dos gestores públicos para questões importantes que implicam no desenvolvimento regional. A presença dos portugueses, por outro lado, representa uma porta aberta com a Europa, que pode resultar em novas frentes de mercado para o agronegócio e outras empresas locais”, destaca o secretário municipal de Agricultura e Interior, Robertson Valladão.