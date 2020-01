Cachoeiro enviou 17 caminhões com doações às vítimas das chuvas

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 132

Advertisement

Advertisement

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim já enviou 17 caminhões com donativos para as vítimas atingidas pelas fortes chuvas que acometem o Espírito Santo. Entre os itens, estão mais de sete mil litros de água e mais de cinco toneladas de alimentos.

Com trabalho coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), as doações foram direcionadas para os distritos de São Vicente e Conduru e para os municípios vizinhos: Iconha, Vargem Alta e Alfredo Chaves. Além disso, uma família moradora do bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro, cuja casa desabou, também foi assistida.

As doações continuam sendo recebidas no Pavilhão da Ilha da Luz. No momento, os donativos mais necessários são materiais de limpeza e roupas de cama. Por outro lado, roupas para uso pessoal não estão mais sendo arrecadas, devido ao alto volume já acumulado.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Estamos constatando a generosidade das pessoas nesse momento tão complicado. Ficamos gratos pela participação dos cachoeirenses e reforçamos que toda ajuda é preciosa. Estamos trabalhando muito para prestar o atendimento a todos que precisam”, salienta a secretária de Desenvolvimento Social, Maria Aparecida Stulzer.

Outras doações

Um casal de voluntários fará a doação de 200 marmitex no sábado (25). A Secretaria Municipal de Educação (Seme) ajudará com panelas grandes, onde a comida será preparada, e a Semdes cuidará da logística de entrega dos marmitex para os locais e famílias mais necessitados.

Quem quiser oferecer esse tipo de auxílio ou outras doações pode se dirigir ao Pavilhão da Ilha da Luz, das 9h às 17h.

Advertisement

Alerta para chuvas fortes

Os institutos meteorológicos indicam que haverá chuvas intensas para os próximos dias. A Prefeitura de Cachoeiro iniciou um trabalho preventivo no início da semana, limpando bueiros e galerias de drenagem, e a Defesa Civil monitora a situação das áreas mais vulneráveis.

A orientação é para que os moradores estejam alertas para qualquer sinal de perigo. A Defesa Civil pode ser acionada pelos telefones 199 e (28) 98814-3497.

Advertisement