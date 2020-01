Cachoeiras do Caparaó vão contar com bombeiros durante o mês de janeiro 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 122

Foi inciada no dia 30 de dezembro, e segue até o fim de janeiro, a Operação Verão Salvamento Aquático do Corpo de Bombeiros nas principais cachoeiras da região do Caparaó.

A cachoeira da Fumaça, em Alegre, do Carlito, em Guaçuí, e Pedra Roxa, Ibitirama, contam com bombeiros durante os fins de semana e feriados, dias em que mais atraem turistas e moradores em busca de diversão.

Além da presença nestes locais, os militares também orientam e tiram duvidas da população.

De acordo com a Instituição, somente no dia 31 de dezembro e 1º de janeiro, mais de 400 banhistas estiveram nestes locais. A medida foi tomada após o número elevado de afogamentos no ano passado nesta região.

