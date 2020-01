Bueiros e galerias de drenagem de Cachoeiro recebem limpeza

Por Redação - Redação 8

Bueiros e galerias de drenagem, de Cachoeiro de Itapemirim, recebem atividades de manutenção, limpeza e desobstrução. Os serviços, intensificados a partir desta terça feira (21), fazem parte do planejamento de ações preventivas da prefeitura, devido ao período de chuvas intensas no Espírito Santo.

O trabalho tem foco principal nas áreas com maior tendência de alagamentos, como a avenida Etelvina Vivácqua, que passa pelos bairros Estelita Coelho Marins, Nova Brasília, Otton Marins e Santo Antônio.

Na rua Abílio Ronquet, no bairro Vila Rica; na avenida Mauro Miranda Madureira (Rodovia do Valão); bem como nas principais vias do bairro Doutor Luiz Tinoco da Fonseca (BNH de Cima) e do distrito de Conduru, acontecem serviços de raspagem de terra e limpeza com caminhão-pipa.

“Esses serviços têm como objetivo reduzir os riscos de alagamentos e outros problemas que podem acontecer, neste período de chuvas fortes. Vamos trabalhar, intensamente, para trazer mais segurança para a população”, salienta o secretário de Serviços Urbanos de Cachoeiro, Vander Maciel.

Obras e monitoramento

Também há trabalho de recuperação de pontes e estradas em São Vicente e nas rodovias que passam por Gironda e Soturno, onde ocorreram quedas de árvores e de barreiras.

A situação do rio Itapemirim também passa por monitoramento constante. Segundo a Defesa Civil de Cachoeiro, o nível está 1 metro acima do normal, mas não há, por enquanto, risco de alagamentos. Ainda assim, a população ribeirinha deve ficar atenta e acionar o órgão, caso sejam notadas situações de risco. Os córregos do município também são monitorados e deverão receber ações de limpeza.

Auxílio

Quarenta e três famílias cachoeirenses, afetadas pelas chuvas, recebem assistência da prefeitura, sendo 37 do distrito de São Vicente; cinco de Conduru e uma do bairro Nossa Senhora Aparecida. As famílias receberam cestas básicas, água potável, colchões, medicamentos e materiais de limpeza e de higiene.

A Prefeitura de Cachoeiro também já enviou para Iconha, Vargem Alta e Alfredo Chaves – cidades vizinhas gravemente afetadas – mais de 2 toneladas de alimentos e mais de 5 mil litros de água, além de produtos de limpeza e higiene e outros donativos. Além disso, maquinários como caminhão-pipa, retroescavadeira e pá carregadeira foram disponibilizados aos municípios.

O Pavilhão da Ilha da Luz continua a receber doações direcionadas às vítimas durante toda a semana, das 9h às 17h.

