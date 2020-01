BR 262, em Venda Nova, registra dois acidentes com motos em menos de quatro horas

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 464

Dois acidentes envolvendo motociclistas ocorreram na BR 262, nesta quarta-feira (8), em Venda Nova do Imigrante. O primeiro ocorreu no início da tarde, na entrada do Bairro Bananeiras, próximo ao km 105 da rodovia. Um veículo estava tentando atravessar a via e acabou atropelando um motoqueiro. Não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos na colisão.

O segundo acidente ocorreu na altura do km 103 da rodovia federal, por volta das 15h. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram feridas, após a moto cair na pista. As vítimas tiveram fraturas expostas no joelho e tornozelo, foram socorridas e levadas para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova. As duas pistas da BR foram fechadas para o atendimento aos feridos.

