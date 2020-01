BR 101 é interditada em Atílio Vivácqua devido à queda de barreiras; veja rota alternativa

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 143

Advertisement

Advertisement

A chuva chegou forte nesta sexta-feira (17) já causa transtornos nas cidades do Sul do Espírito Santo. A BR 101, no km 434, em Atílio Vivácqua, a pista está totalmente interditada devido à queda de barreiras e árvore.

As informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que informou ainda que chove muito no local e não há previsão de quando a via será liberada.

No km 427 também há interdições parciais. A PRF divulgou, em suas redes sociais, uma sugestão de rota alternativa (imagem acima) para aqueles que trafegam na rodovia.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Advertisement