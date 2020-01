Bom Jesus do Norte tem quase 5 mil pessoas desalojadas; município decretou situação de emergência

Por Redação - Redação 190

Bom Jesus do Norte está com 4.750 pessoas desalojadas e aproximadamente 100 desabrigados. Os dados foram atualizados na manhã desta segunda-feira (27/01), pela Defesa Civil Municipal. O bairro Silvana foi o mais afetado com 3 mil pessoas desalojadas. No centro da cidade, 1,5 mil pessoas estão desalojadas, 200 no bairro São João e 50 pessoas na chácara do Macário parte baixa.

As famílias desabrigadas estão alojadas em prédios públicos e sendo assistidas por equipes de apoio. Todos os desabrigados e equipes de apoio que estão em contato direto com a água, foram vacinadas contra tétano. As famílias desalojadas estão recebendo apoio com quentinhas, água, leite e fraldas. O acesso às residências é feito por meio de barcos. Equipes do Corpo de Bombeiros estão dando apoio operacional na distribuição de alimentos e no resgate de pessoas, principalmente idosos e acamados.

O município está em situação de emergência. As estradas da zona rural estão com diversos pontos de retenção com quedas de barreira. A ponte central que liga as duas Bom Jesus está interditada. A rodovia ES 484, no trecho que liga Bom Jesus do Norte a São José do Calçado ficou interditada, na saída de Bom Jesus do Norte, mas foi liberada por volta das 15h30 da tarde desta segunda (27).

Bom Jesus do Norte está precisando de doações de roupas, roupas de cama, material de limpeza e higiene pessoal, fraudas adulto e infantil, água mineral e leite. As doações estão sendo recebidas no CRAS do bairro Vista Alegre. Mais informações para doação podem ser obtidas através dos números (22)99756-4747 ou (22)99931-2680.

