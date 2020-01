Bolsonaro lidera pesquisa espontânea de intenções de voto para eleições de 2022

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 79

Advertisement

Advertisement

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) lidera pesquisa espontânea de intenções de voto para as eleições de 2022, segundo levantamento da Confederação Nacional do Transporte (CNT) com o Instituto MDA, divulgado nesta quarta-feira (22).

Ainda faltam três anos para as eleições presidenciais de 2022. Mas o instituto fez a seguinte pergunta: caso as eleições fossem hoje, em quem o (a) Sr. (a) votaria?

Bolsonaro aparece com 29,1% das intenções de voto. O ex-presidente Lula (PT) tem 17%. O ex-candidato à Presidência, Ciro Gomes (PDT), registrou 3,5%. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, aparece com 2,4%. Haddad (PT) teve 2,3%. João Amoedo tem 1,1%. Já o apresentador de TV Luciano Huck aparece com 0,5%.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Dos entrevistados, 10,5% disseram que votarão branco ou nulo. Outros 30,2% não souberam responder.

De acordo com o instituto, 2.002 pessoas foram ouvidas em 25 unidades da federação, com sorteio aleatório de 137 municípios com probabilidade de seleção proporcional ao tamanho (PPT) considerando cotas em função do porte do município, entre os dia 15 e 18 de janeiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com 95% de nível de confiança.

Advertisement

Advertisement