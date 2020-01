Biblioteca Municipal de Cachoeiro oferece opções de leitura nas férias

Por Redação - Redação 9

Os cachoeirenses podem aproveitar o período de férias para colocar a leitura em dia. Para isso, podem procurar a Biblioteca Municipal “Major Walter dos Santos Paiva”, que apresenta uma extensa variedade no acervo de 15 mil exemplares.

Localizada no prédio da Casa da Memória, na rua Vinte e Cinco de Março, Centro, a biblioteca funciona de segunda a sexta, das 8h às 18h. No local, o público encontra vários títulos de sucesso. Entre as obras mais procuradas estão os das sagas “Harry Potter”, “Crepúsculo” e a trilogia de “Cinquenta Tons de Cinza”.

Há outras centenas de exemplares para o leitor escolher, entre títulos como “Memória do subsolo”, “Voltando ao Cachoeiro Antigo”, “A cabana”, e os de autoria do escritor Stephen King: “Mister Mercedes” e “It: a coisa”, os quais são muito solicitados. Também há obras outros autores de renome, como Agatha Christie e Nicholas Sparks, além dos ilustres cachoeirenses Rubem e Newton Braga.

A Biblioteca Municipal também abriga um espaço especial para o público infantojuvenil. Ali, a garotada encontra clássicos, como livros de contos de fadas, títulos recentes conhecidos, como “A culpa é das estrelas”, coleção “Diário de um banana” e obras diversas de autores como Monteiro Lobato e Maurício de Sousa.

“Em uma sociedade tão tecnológica, de leituras rotineiras através de tablets e telefones, os livros persistem e resistem como uma experiência insubstituível! Eis o papel das bibliotecas: preservar este hábito tão necessário ao desenvolvimento de crianças, jovens e adultos”, pontua a secretária de Cultura e Turismo da cidade, Fernanda Martins.

Bibliotecas na Estação Cidadania e em Itaoca

Cachoeiro ainda possui outras duas bibliotecas: a Biblioteca “Roney Argeu Moraes”, na Estação Cidadania – Cultura (ECC) “Sérgio Sampaio”, no bairro Ruy Pinto Bandeira, e a biblioteca setorial localizada no distrito de Itaoca. Ambas as unidades funcionam de segunda a sexta, de 8h às 17h. Nos espaços, os leitores também encontram títulos de literatura brasileira e estrangeira, de autoajuda, obras de natureza religiosa e filosófica, além de obras sobre personalidades locais.

Quem quiser pegar um livro emprestado, em qualquer uma das bibliotecas públicas da cidade, deve fazer o cadastro presencialmente. Para isso, basta apresentar documento de identidade, CPF, e comprovante de residência. Menores de idade podem substituir os dois primeiros documentos por certidão de nascimento. Cada leitor tem prazo de 10 dias para leitura e devolução.

