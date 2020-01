Banco do Brasil abre conta para receber doações para afetados pelas chuvas no ES; ouça

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 159

Diante da situação de calamidade que se instalou no Espírito Santo após as últimas enchentes, a Fundação Banco do Brasil, em parceria com o Banco do Brasil, abriu contas para arrecadar doações que serão destinadas às ações emergenciais nas comunidades atingidas pelas chuvas.

Além do Espírito Santo, o Estado de MG também será beneficiado. As doações podem ser feitas pelo site https://enchentes.fbb.org.br/.

O banco também está disponibilizando linha de crédito, com condições especiais, para os cidadãos afetados pelas enchentes.

O Banco do Brasil estenderá o prazo das operações, de forma a permitir que o produtor rural tenha melhores condições de retomar a normalidade de seus negócios. Essas condições são válidas apenas para as regiões afetadas pelas enchentes, onde foi decretado estado de calamidade ou emergência, com análise prévia feita pelo banco.

Ouça as ações de ajuda do Banco do Brasil para o cidadão capixaba!

