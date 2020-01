Atuação da Cesan garante abastecimento nas cidades atingidas pelas chuvas no ES

Por Redação - Redação 12

Coordenada com as ações emergenciais realizadas pelo Governo do Espírito Santo, a atuação imediata e eficaz das equipes técnicas da Cesan garantiu o rápido restabelecimento dos sistemas de abastecimento de água nos municípios atingidos pelas chuvas. Diversas cidades foram afetadas, sendo que 22 delas chegaram a decretar situação de calamidade pública. Além da mobilização de técnicos e equipamentos, carros-pipa foram enviados para garantir o fornecimento de água nos municípios em situação mais crítica.

Com forte intensidade no último final de semana (25 e 26/1), as tempestades danificaram várias estruturas dos sistemas de saneamento, como unidades de captação de água nos rios, adutoras, redes de distribuição, estações de bombeamento e estações de tratamento de água e esgoto. As localidades onde os sistemas de abastecimento sofreram os maiores danos foram Castelo, Afonso Cláudio, Bom Jesus do Norte, Dores do Rio Preto, Iúna, Marechal Floriano, Muniz Freire, Pequiá, São João do Garrafão e Pinheiros.

Apesar do fornecimento de água tratada ter sido restabelecido prontamente, ainda durante esta semana, algumas dessas regiões permanecem com a vazão de água reduzida, como é o caso de Muniz Freire e Castelo, que já têm equipes trabalhando para normalizar o abastecimento. Além disso, o sistema de Afonso Cláudio ainda está em manutenção emergencial devido aos estragos ocasionados pela chuva. A população deve usar a água com responsabilidade e praticar o reúso.

Os principais desafios enfrentados pelas equipes foram o alagamento nas estações de bombeamento, rompimento nas redes de distribuição, obstruções nas captações e queda de barreiras, o que fez com que vários locais ficassem inacessíveis. A seguir, confira os principais destaques da atuação das equipes.

