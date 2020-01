Atiradores impedem saques no Espírito Santo e Eduardo Bolsonaro festeja

Por Redação - Redação 675

Advertisement

Advertisement

A chuva no Espírito Santo já deixou 8.914 mil desalojados e desabrigados, de acordo com o último relatório divulgado pela Defesa Civil do Estado. Em Cachoeiro do Itapemirim, houve tentativas de saque a lojas, mas foram impedidos por atiradores.

Com o nível do rio Itapemirim mais baixo, depois que chegou a mais de seis metros acima do normal, começaram as tentativas de saque. Um vídeo que circulou na internet mostra na Rua Siqueira Lima, no Centro, saqueadores tentando agir.

Situação de calamidade e vagabundo querendo roubar. Revoltante. Advertisement População aplaude ação dos policiais a paisanas que só puderam botar ordem porque estavam ARMADOS. Armas defendem, armas salvam. O povo agradece. *Via @capitaoassumcao pic.twitter.com/o3JPi5GjtT — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) January 26, 2020

Advertisement

Continua depois da publicidade

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) retuitou post do deputado estadual Capitão Assumção com vídeo em que o saque é estancado por tiros disparados por três homens armados com revólveres e pistolas.

“Se não fossem aqueles atiradores a gente estaria praticamente sem nada agora. Já perdemos muitas coisas por causa da chuva e agora vêm esse bandidos tirar o que conquistamos com tanto esforço. Vamos ter que pagar alguém pra vigiar ou dormir na porta com pedaço de pau”, contou.

Havia a informação de que os atiradores seriam policiais à paisana. No seu tuíte o Eduardo Bolsonaro diz que “policiais a paisanas que só puderam botar ordem porque estavam armados. Armas defendem, armas salvam”.

Por meio de nota, a Polícia Militar afirmou que não reconhece, nem recebeu denúncias apontando os responsáveis pelos disparos. Disse a PM: “Medidas inadequadas e ilegais para o controle de eventuais criminosos que se valem da tragédia para o cometimento de crimes, não são compactuadas pela instituição e vão de encontro aos seus valores. De qualquer modo, é precipitada a afirmação de que os homens que aparecem no vídeo são policiais militares, pois, até agora, nenhum deles foi reconhecido como tal. Se em algum momento essa informação for confirmada, a medidas cabíveis serão imediatamente adotadas”, finalizou a nota.

A Polícia Civil também afirmou por nota que não houve registro de Boletim de Ocorrência relacionado ao fato e não foi possível identificar as pessoas que aparecem nos vídeos.

Com informações, UOL

Advertisement