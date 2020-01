Às 17h11: Climatempo emite novo alerta para chuva forte e volumosa sobre o ES

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 180

O Instituto Climatempo divulgou, às 17h11, desta terça-feira (21), um novo alerta de chuva forte e volumosa sobre o Espírito Santo.

Segundo o Instituto, no decorrer dos dias 22, 23, 24, 25 e 26 de janeiro de 2020 todas as áreas dos estados de Minas Gerais, incluindo a Grande Belo Horizonte, do Espírito Santo, incluindo a Grande Vitória, e várias regiões do Rio de Janeiro ficam sujeitas a chuva forte e volumosa, com potencial para causar muitos transtornos para a população.

É alto o risco de alagamentos nos centros urbanos. O risco de deslizamentos de terra, cheia de córregos e rios também é elevado por causa do grande volume de chuva que vem sendo acumulado desde meados de novembro de 2019.

No caso do estado do Rio de Janeiro, as regiões com maior risco de ter chuva volumosa e preocupante são a Serra e o Norte/Noroeste Fluminense.

(alerta válido até 6 horas de 27/1/2020 podendo ser renovado ou encerrado a qualquer momento)

