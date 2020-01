Arrecadação solidária do Penha Roots será destinada às vítimas das chuvas no Sul do Estado

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 174

Todos os alimentos arrecadados com a entrada solidária do Festival Penha Roots, que acontece em Patrimônio da Penha, distrito de Divino de São Lourenço, serão destinados às vítimas das fortes chuvas que atingiram o Estado na última sexta-feira (17).

A organização do evento pede que todos colaborem com 1 kg de alimento, que serão destinados aos afetados nas cidades de Iconha e Alfredo Chaves. De acordo com o organizador do Penha Roots, Elias Soares, esses alimentos irão ajudar muitas famílias que perderam tudo com as violentas chuvas ocorridas.

“Pedimos que todos colaborem e se mobilizem com a triste situação dos moradores dessas cidades. O festival Penha Roots se solidariza com a tragédia e enviará todos os alimentos arrecadados durante os dias do evento”, afirma Elias.

Cinco pessoas morreram devido às chuvas que atingiram o Espírito Santo nesta sexta-feira (17). Dois óbitos foram confirmados em Iconha e três em Alfredo Chaves. Segundo a Defesa Civil Estadual, há ainda 32 pessoas desalojadas ou desabrigadas.

