Após tentativa de fuga, dois rapazes são presos com drogas em Alegre

Dois rapazes de 19 anos foram presos em Alegre, no Sul do Estado, por suspeita de tráfico de drogas. O caso aconteceu às 17h deste sábado (18). Durante um patrulhamento de rotina, a equipe de Força Tática do 3°Batalhão recebeu uma denúncia de que dois indivíduos em uma moto Honda CB 300 vermelha estariam entregando entorpecentes pela cidade.

Eles foram localizados na rua Olívio Corrêa Pedrosa. A polícia pediu que parassem a moto, mas eles fugiram pelas ruas do Centro da cidade em alta velocidade. Os policiais se distanciaram da motocicleta devido ao grande fluxo de veículos e pessoas nas ruas, mas não perderam o veículo de vista. Ao realizar uma curva em alta velocidade, a moto colidiu contra um portão de aço.

Foi realizada a abordagem e, com os suspeitos, havia uma lata de metal com 261 pedras de crack, 188 buchas de maconha, dois pedaços médios de maconha. Todos os entorpecentes estavam embalados e prontos para serem comercializados.

Na delegacia, o avô de um dos detidos informou aos policias que havia mais drogas do neto em sua residência. No local, o senhor entregou a guarnição uma caixa pequena contendo mais maconha. Um dos detidos informou ainda que havia mais 54 pedras de crack enterradas em um local conhecido como Varjão da Cotia. O material foi encontrado por policiais que estiveram no local.

A droga estava no quarto do acusado. Os acusados e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia Civil em Alegre.

